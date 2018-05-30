Выступления Melovin и Юлии Самойловой попали в ТОП-10 самых популярных на «Евровидении-2018»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Melovin

Такие позиции в рейтинге означают одно - оценки жюри и официальные результаты конкурса не всегда показывают реальное положение музыкальных дел

На официальной странице «Евровидения» опубликовали список самых популярных выступлений. В топ-10 попали номера, которые посмотрели наибольшее число раз на официальном канале конкурса в Youtube в реальном времени и в записи.

Выступление украинского певца Melovin с песней Under the Ladder оказалось на 6 месте.

При этом израильтянка Netta, победительница конкурса, установила новый рекорд на официальном Youtube-канале «Евровидения-2018» - 88 миллионов просмотров.

А россиянка Юлия Самойлова закрыла десятку самых популярных выступлений.