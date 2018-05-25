Стала известна дата выхода фильма «Дикое Поле», снятого по роману Сергея Жадана «Ворошиловград»

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На днях состоялась первая после окончания съемок презентация фильма «Дикое Поле», снятого по мотивам романа «Ворошиловград»

Во время презентации режиссер Ярослав Лодыгин и продюсер Владимир Яценко официально объявили, что в широкий украинский прокат «Дикое Поле» выйдет 8 ноября.

«Фильм получился очень светлым, в каждой сцене «Дикого Поля» мы заложили что-то смешное. Несмотря на то, что происходит много сложных событий, есть потери, есть жестокость, картина наполнена светлым юмором», - рассказал режиссер Ярослав Лодыгин.

Продюсер проекта Владимир Яценко также отметил, что «Дикое Поле» расскажет об очень важных вещах: что для каждого из нас значит наша родина и наша земля, и где те красные линии, которые мы никому не можем позволить перейти, где чувство нашего собственного достоинства, и что такое для каждого из нас любовь и дружба?

Также стало известно, что творческая группа решила переименовать картину.

«В какой-то момент наступило ощущение, что нужно размежевать книгу и фильм, и мы нашли название «Дикое Поле», понимая, что это самая емкая характеристика того, что ты чувствуешь, находясь там. Ведь почти треть Украины – степная зона, которая исторически называлась Диким полем, так эту территорию называли на латыни, такой ее знали в Средневековье, и с таким же ощущением дикого поля мы живем и сегодня. И то, как сейчас выглядят эти места, дух, характер, причины, почему все именно так – точно такие же, как были в те времена, когда это название только появилось. Так мы почувствовали, и поняли, что имеем право сказать: «Да, это – «Дикое Поле», - отметил Ярослав Лодыгин.

Исполнитель главной роли Германа актер Олег Москаленко признался, что самым страшным для него было ожидание встречи на площадке с Сергеем Жаданом.

«Мы как раз снимали сцену в больнице, когда Сергей приехал на площадку. Он сидел за плейбеком и наблюдал за происходящим. И вот наступил маленький перерыв, я выхожу на улицу, а он говорит: «Ось ми думали з дружиною, як воно буде. А воно – нормально!» И у меня сразу отлегло: раз Жадан благословил, значит, дело пойдет».

По словам продюсеров картины, сейчас заканчивается постпродакшн фильма, а в широкий прокат «Дикое Поле» выйдет уже 8 ноября.

Перед столичной премьерой картину покажут в небольших городах на Востоке Украины, в том числе в Старобельске, где прошла основная часть съемок.