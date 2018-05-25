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    Стала известна дата выхода фильма «Дикое Поле», снятого по роману Сергея Жадана «Ворошиловград»

    • Розсилка
    Стала известна дата выхода фильма «Дикое Поле», снятого по роману Сергея Жадана «Ворошиловград»

    На днях состоялась первая после окончания съемок презентация фильма «Дикое Поле», снятого по мотивам романа «Ворошиловград»

     Во время презентации режиссер Ярослав Лодыгин и продюсер Владимир Яценко официально объявили, что в широкий украинский прокат «Дикое Поле» выйдет 8 ноября. 

    «Фильм получился очень светлым, в каждой сцене «Дикого Поля» мы заложили что-то смешное. Несмотря на то, что происходит много сложных событий, есть потери, есть жестокость, картина наполнена светлым юмором», - рассказал режиссер Ярослав Лодыгин.

    Продюсер проекта Владимир Яценко также отметил, что «Дикое Поле» расскажет об очень важных вещах: что для каждого из нас значит наша родина и наша земля, и где те красные линии, которые мы никому не можем позволить перейти, где чувство нашего собственного достоинства, и что такое для каждого из нас любовь и дружба?

    Также стало известно, что творческая группа решила переименовать картину.

    «В какой-то момент наступило ощущение, что нужно размежевать книгу и фильм, и мы нашли название «Дикое Поле», понимая, что это самая емкая характеристика того, что ты чувствуешь, находясь там. Ведь почти треть Украины – степная зона, которая исторически называлась Диким полем, так эту территорию называли на латыни, такой ее знали в Средневековье, и с таким же ощущением дикого поля мы живем и сегодня. И то, как сейчас выглядят эти места, дух, характер, причины, почему все именно так – точно такие же, как были в те времена, когда это название только появилось. Так мы почувствовали, и поняли, что имеем право сказать: «Да, это – «Дикое Поле», - отметил Ярослав Лодыгин. 

    Исполнитель главной роли Германа актер Олег Москаленко признался, что самым страшным для него было ожидание встречи на площадке с Сергеем Жаданом.

    «Мы как раз снимали сцену в больнице, когда Сергей приехал на площадку. Он сидел за плейбеком и наблюдал за происходящим. И вот наступил маленький перерыв, я выхожу на улицу, а он говорит: «Ось ми думали з дружиною, як воно буде. А воно – нормально!» И у меня сразу отлегло: раз Жадан благословил, значит, дело пойдет».

    По словам продюсеров картины, сейчас заканчивается постпродакшн фильма, а в широкий прокат «Дикое Поле» выйдет уже 8 ноября.

    Перед столичной премьерой картину покажут в небольших городах на Востоке Украины, в том числе в Старобельске, где прошла основная часть съемок. 

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