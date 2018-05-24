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    Вышел тизер фильма об АТО «Позывной Бандерас»

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    &laquo;Позывной Бандерас&raquo; - Вышел тизер фильма об АТО «Позывной Бандерас»
    «Позывной Бандерас»

    Лента рассказывает об украинском войне, который пытается предотвратить диверсии боевиков

    В сети появился первый тизер украинского детективного экшена «Позывной Бандерас», режиссером которого выступил Заза Буадзе («Червоный»). Премьера ленты запланирована на 11 октября, пишет «Главком».

    События картины разворачиваются осенью 2014 года в зоне АТО. Группа разведчиков во главе с опытным капитаном Антоном Саенко (позывной «Бандерас») пытаются предотвратить диверсии и обезвредить российского подрывника Ходока. События усложняются тем, что операция проходит рядом с родным селом Бандераса.

    В основу сюжета ленты положены дневники нацгвардейца Сергея Башкова (позывной «Индеец»). Общий бюджет картины составляет 39,3 млн грн. В съемках было задействовано много боевой техники украинской армии. Съемочный период картины стартовал в середине мая прошлого года.

    «В кинотеатрах уже на Покрову! Новых украиснких киногероев прибыло)», - написал в связи с выходом тизера глава Госкино Филипп Ильенко.

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    АТО кино украинское кино
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