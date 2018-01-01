Стали известны первые подробности сюжета 3 сезона «Очень странных дел»

Третьего сезона «Очень странных дел» поклонникам сериала придется дожидаться еще несколько месяцев

Первые подробности о том, что покажут в новых сериях, уже появились в сети благодаря интервью продюсера Шона Леви. По словам продюсера, третий сезон «Очень странных дел» будет насчитывать восемь или девять эпизодов, сюжет которых будет крутиться вокруг каких-то новых сил зла. В центре сюжета на этот раз окажется не Уилл Байерс (роль



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Третьего сезона «Очень странных дел» поклонникам сериала придется дожидаться еще несколько месяцев

Первые подробности о том, что покажут в новых сериях, уже появились в сети благодаря интервью продюсера Шона Леви.

По словам продюсера, третий сезон «Очень странных дел» будет насчитывать восемь или девять эпизодов, сюжет которых будет крутиться вокруг каких-то новых сил зла. В центре сюжета на этот раз окажется не Уилл Байерс (роль которого играет Ной Шнапп), а, вероятнее всего, Дастин (Гейтен Матараццо) и Стив (Джо Кири): продюсеры собираются показать, как их отношения из просто дружеских перерастут в «братские».

По слухам, премьера 3 сезона «Очень странных дел» состоится не ранее 2019 года, однако официальной даты премьеры еще нет.