Стали известны все финалисты международного песенного конкурса «Евровидение-2019»

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Финал песенного конкурса состоится 18 мая в Израиле

Несколько минут назад закончился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». На престижной международной сцене выступили 18 конкурсантов, но по результатам голосования компетентного жюри и телезрителей в гранд-финал конкурса вышли только десять представителей стран-участниц:

Швейцария: Лука Хенни - She Got Me

Дания: Leonora - Love Is Forever

Швеция: Джон Лундвик - Too Late for Love

Мальта: Микела Паче - Chameleon

Россия: Сергей Лазарев - Scream

Албания: Йонида Маличи - Ktheju tokë

Норвегия: KEiiNO - Spirit in the Sky

Нидерланды: Дункан Лоуренс - Arcade

Северная Македония: Тамара Тодевска - Proud

Азербайджан: Чингиз -Truth

Напомним, что по результатам первого полуфинала 18 мая на израильской сцене будут бороться за хрустальный микрофон представители Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении.

Также в финал попали представители стран Большой пятерки – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также участник, представляющей страну-победителя прошлогоднего конкурса – Израиля.

Напомним, что в финале «Евровидение-2019» меломанов ждет приятный сюрприз - выступления известных артистов, среди которых поп-дива Мадонна. Во время прямого эфира ведущие конкурса подтвердили, что контракт подписан и артистка выйдет на сцену.

Как сообщает пресс-служба конкурса, Мадонна споет две композиции: хит 1989 года - Like A Prayer и новый сингл Future, который она исполнит вместе с американским рэпером Quavo.

«Мы рады наконец-то подтвердить, что несравненная Мадонна присоединится к нам в этом году. Выступление вживую на крупнейшем развлекательном шоу в мире будет особенным моментом для всех!», - сказал исполнительный директор конкурса «Евровидение-2019» Джон Ола Сэнд.

Также Джон отметил, что Мадонна представит невероятное шоу и постановку, которая запомнится всем меломанам.