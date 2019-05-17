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    Шоу-биз

    Стали известны все финалисты международного песенного конкурса «Евровидение-2019»

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    Стали известны все финалисты международного песенного конкурса «Евровидение-2019»

    Финал песенного конкурса состоится 18 мая в Израиле

    Несколько минут назад закончился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». На престижной международной сцене выступили 18 конкурсантов, но по результатам голосования компетентного жюри и телезрителей в гранд-финал конкурса вышли только десять представителей стран-участниц:

    • Швейцария:  Лука Хенни - She Got Me
    • Дания:  Leonora - Love Is Forever
    • Швеция:  Джон Лундвик - Too Late for Love
    • Мальта:  Микела Паче - Chameleon
    • Россия:  Сергей Лазарев - Scream
    • Албания:  Йонида Маличи - Ktheju tokë
    • Норвегия:  KEiiNO - Spirit in the Sky
    • Нидерланды: Дункан Лоуренс - Arcade
    • Северная Македония: Тамара Тодевска - Proud
    • Азербайджан:  Чингиз -Truth 

    Напомним, что по результатам первого полуфинала 18 мая на израильской сцене будут бороться за хрустальный микрофон представители Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении.

    Также в финал попали представители стран Большой пятерки – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также участник, представляющей страну-победителя прошлогоднего конкурса – Израиля.

    Напомним, что в финале «Евровидение-2019» меломанов ждет приятный сюрприз - выступления известных артистов, среди которых поп-дива Мадонна. Во время прямого эфира ведущие конкурса подтвердили, что контракт подписан и артистка выйдет на сцену.

    Как сообщает пресс-служба конкурса, Мадонна споет две композиции: хит 1989 года - Like A Prayer и новый сингл Future, который она исполнит вместе с американским рэпером Quavo.

    «Мы рады наконец-то подтвердить, что несравненная Мадонна присоединится к нам в этом году. Выступление вживую на крупнейшем развлекательном шоу в мире будет особенным моментом для всех!», - сказал исполнительный директор конкурса «Евровидение-2019» Джон Ола Сэнд.

    Также Джон отметил, что Мадонна представит невероятное шоу и постановку, которая запомнится всем меломанам. 

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