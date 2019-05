«Евровидение-2019»: онлайн трансляция второго полуфинала песенного конкурса



Фото: Andres Putting, eurovision.tv

Буквально через несколько минут начнется второй этап песенного конкурса

Сегодня, 16 мая, в Тель-Авиве состоится второй полуфинал «Евровидения-2019». За десять мест в финале будут бороться представители 18 стран-участниц.

Как ранее сообщал Scotch, конкурсанты выйдут на сцену в следующем порядке:

1. Армения: Srbuk - Walking Out

2. Ирландия: Сара Мактернан - 22

3. Молдавия: Анна Одобеску - Stay

4. Швейцария: Лука Хенни - She Got Me

5. Латвия: Carousel - That Night

6. Румыния: Эстер Пеони - On a Sunday

7. Дания: Leonora - Love Is Forever

8. Швеция: Джон Лундвик - Too Late for Love

9. Австрия: Pænda - Limits

10. Хорватия: Роко - The Dream

11. Мальта: Микела Паче - Chameleon

12. Литва: Юриюс - Run with the Lions

13. Россия: Сергей Лазарев - Scream

14. Албания: Йонида Маличи - Ktheju tokë

15. Норвегия: KEiiNO - Spirit in the Sky

16. Нидерланды: Дункан Лоуренс - Arcade

17. Северная Македония: Тамара Тодевска - Proud

18. Азербайджан: Чингиз -Truth

Как ранее сообщал Scotch, в этом году жители Украины не смогут проголосовать за понравившегося конкурсанта.

По правилам «Евровидения» голосовать за лучшего исполнителя могут только жители стран, которые отправили своего конкурсанта на песенный конкурс. Кроме украинцев за участников песенного конкурса не смогут также проголосовать: Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Люксембург, Марокко, Монако, Словакия и Турция.

Кроме конкурсантов, сегодня вечером на сцене «Евровидения» выступит музыкальная группа Shalva Band, участники которой люди с различными формами инвалидности. Они исполнят песню Million dreams (Миллион снов).

Также, сегодня меломаны увидят выступление Изхара Коэна. Этот исполнитель принес Израилю победу на Евровидении в 1978 году с песней А-Ба-Ни-Би, исполненной на иврите совместно с группой Alphabeta.

Напомним, что в гранд-финале, который состоится 18 мая, к победителям первого и второго полуфинала присоединятся представители стран Большой пятерки – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также участник, представляющей страну-победителя прошлогоднего конкурса – Израиля.