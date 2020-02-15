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    Шоу-биз

    Стали известны все финалисты нацотбора на Евровидение-2020

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    Финал национального отбора состоится 22 февраля - Стали известны все финалисты нацотбора на Евровидение-2020
    Финал национального отбора состоится 22 февраля

    Во втором туре за право выйти в финал отбора соревновались восемь участников

    Сегодня в Киеве состоялся второй тур национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2020». В жюри национального конкурса в этом году были Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов. Ведущий - Сергей Притула.

    Во втором туре за право выйти в финал отбора соревновались 8 участников:

    Moonzoo feat. F. M. F. Sure - Maze

    Fo Sho - Blck sqr 

    Элина Иващенко - Get

    Александр Порядинский - Savior

    Garna - Who We Are

    Khayat - Call For Love

    7. David Axelrod

    8. Tvorchi

    Итоги судейского голосования:

    1 балл - Garna

    2 балла - Александр Порядинский

    3 балла - Fo Sho

    4 балла - Элина Иващенко

    5 баллов - Moonzoo feat. F. M. F. Sure

    6 баллов - David Axelrod

    7 баллов - Khayat  

    8 баллов - Tvorchi 

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    Итоги зрительского голосования:

    1 балл - Garna 

    2 балла - Moonzoo 

    3 балла - Fo Sho 

    4 балла - Элина Иващенко

    5 баллов - David Axelrod 

    6 баллов - Порядинский

    7 баллов - Khayat 

    8 баллов - Tvorchi 

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    Список финалистов

    Krutь, Gо-A, Jerry Heil, Tvorchi, Khayat, David Axelrod  

    Напомним, финал национального отбора состоится 22 февраля.

     Читайте также: Нацотбор на Евровидение-2020: Тину Кароль обвинили в подсуживании
    Евровидение Андрей Данилко Тина Кароль отбор на евровидение
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