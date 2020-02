Стали известны все финалисты нацотбора на Евровидение-2020

Во втором туре за право выйти в финал отбора соревновались восемь участников

Сегодня в Киеве состоялся второй тур национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2020». В жюри национального конкурса в этом году были Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов. Ведущий - Сергей Притула.

Во втором туре за право выйти в финал отбора соревновались 8 участников:

Moonzoo feat. F. M. F. Sure - Maze

Элина Иващенко - Get

Александр Порядинский - Savior

Garna - Who We Are