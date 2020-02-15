Стали известны все финалисты нацотбора на Евровидение-2020
Во втором туре за право выйти в финал отбора соревновались восемь участников
Сегодня в Киеве состоялся второй тур национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2020». В жюри национального конкурса в этом году были Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов. Ведущий - Сергей Притула.
Во втором туре за право выйти в финал отбора соревновались 8 участников:
Moonzoo feat. F. M. F. Sure - Maze
Fo Sho - Blck sqr
Элина Иващенко - Get
Александр Порядинский - Savior
Garna - Who We Are
Khayat - Call For Love
7. David Axelrod
8. Tvorchi
Итоги судейского голосования:
1 балл - Garna
2 балла - Александр Порядинский
3 балла - Fo Sho
4 балла - Элина Иващенко
5 баллов - Moonzoo feat. F. M. F. Sure
6 баллов - David Axelrod
7 баллов - Khayat
8 баллов - Tvorchi
Итоги зрительского голосования:
1 балл - Garna
2 балла - Moonzoo
3 балла - Fo Sho
4 балла - Элина Иващенко
5 баллов - David Axelrod
6 баллов - Порядинский
7 баллов - Khayat
8 баллов - Tvorchi
Список финалистов
Krutь, Gо-A, Jerry Heil, Tvorchi, Khayat, David Axelrod
Напомним, финал национального отбора состоится 22 февраля.