Стали известны все финалисты нацотбора на Евровидение-2020



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Финал национального отбора состоится 22 февраля

Во втором туре за право выйти в финал отбора соревновались восемь участников

Сегодня в Киеве состоялся второй тур национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2020». В жюри национального конкурса в этом году были Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов. Ведущий - Сергей Притула.

Во втором туре за право выйти в финал отбора соревновались 8 участников:

Moonzoo feat. F. M. F. Sure - Maze

Fo Sho - Blck sqr

Элина Иващенко - Get

Александр Порядинский - Savior

Garna - Who We Are

Khayat - Call For Love

7. David Axelrod

8. Tvorchi

Итоги судейского голосования:

1 балл - Garna

2 балла - Александр Порядинский

3 балла - Fo Sho

4 балла - Элина Иващенко

5 баллов - Moonzoo feat. F. M. F. Sure

6 баллов - David Axelrod

7 баллов - Khayat

8 баллов - Tvorchi

Итоги зрительского голосования:

1 балл - Garna

2 балла - Moonzoo

3 балла - Fo Sho

4 балла - Элина Иващенко

5 баллов - David Axelrod

6 баллов - Порядинский

7 баллов - Khayat

8 баллов - Tvorchi

Список финалистов

Krutь, Gо-A, Jerry Heil, Tvorchi, Khayat, David Axelrod

Напомним, финал национального отбора состоится 22 февраля.