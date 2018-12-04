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    Шоу-биз

    Стало известно, как Том Хэнкс едва не загубил карьеру Джонни Деппа

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    Джонни Депп - Стало известно, как Том Хэнкс едва не загубил карьеру Джонни Деппа
    Джонни Депп

    Актер вспомнил об одном из самых страшных моментов

    Звезда «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп рассказал о работе с Тимом Бертоном над фантастической лентой «Эдвард Руки-ножницы».

    В одном из интервью Депп признался, что всерьез опасался, что Тим Бертон (Tim Burton) хочет его уволить, а на его место пригласить Тома Хэнкса .

    Однажды, когда не было репетиций, в номер Джонни постучали. Когда он открыл дверь, перед ним стояли две девушки. Сначала он было решил, что они принесли ему на подпись какие-то бумаги. Он поздоровался с ними, но в ответ они спросили, тут ли живет Том Хэнкс. «Что? Нет. Пока нет», — ответил Депп. «Я был убежден, что меня заменят на Хэнкса. Я был в этом уверен. Это был одни из самых страшных моментов в моей карьере», — признался мэтр «фабрики грез», пишет сайт THR.

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    Стало известно, как Том Хэнкс едва не загубил карьеру Джонни Деппа
    Стало известно, как Том Хэнкс едва не загубил карьеру Джонни Деппа
    Стало известно, как Том Хэнкс едва не загубил карьеру Джонни Деппа
    Стало известно, как Том Хэнкс едва не загубил карьеру Джонни Деппа
    Стало известно, как Том Хэнкс едва не загубил карьеру Джонни Деппа
    Стало известно, как Том Хэнкс едва не загубил карьеру Джонни Деппа
    Стало известно, как Том Хэнкс едва не загубил карьеру Джонни Деппа
    Стало известно, как Том Хэнкс едва не загубил карьеру Джонни Деппа
    Стало известно, как Том Хэнкс едва не загубил карьеру Джонни Деппа
    Стало известно, как Том Хэнкс едва не загубил карьеру Джонни Деппа
    Стало известно, как Том Хэнкс едва не загубил карьеру Джонни Деппа
    Стало известно, как Том Хэнкс едва не загубил карьеру Джонни Деппа
    Стало известно, как Том Хэнкс едва не загубил карьеру Джонни Деппа
    Стало известно, как Том Хэнкс едва не загубил карьеру Джонни Деппа
    Стало известно, как Том Хэнкс едва не загубил карьеру Джонни Деппа
    Стало известно, как Том Хэнкс едва не загубил карьеру Джонни Деппа

    Напомним, что фильм Эдвард Руки-ножницы» вышел в 1990 году, стал первой лентой в карьере Джонни Деппа и  принес ему «Золотой глобус».  Для того, чтобы получить эту роль, Деппу пришлось скинуть 10 килограммов. Хотя самая длинная фраза, сказанная им в картине составляет всего 16 слов, а за всю ленту он произнес всего 169 слов, эта роль принесла ему славу.

     

    Золотой глобус актер
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