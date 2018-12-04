Стало известно, как Том Хэнкс едва не загубил карьеру Джонни Деппа



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Джонни Депп

Актер вспомнил об одном из самых страшных моментов

Звезда «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп рассказал о работе с Тимом Бертоном над фантастической лентой «Эдвард Руки-ножницы».

В одном из интервью Депп признался, что всерьез опасался, что Тим Бертон (Tim Burton) хочет его уволить, а на его место пригласить Тома Хэнкса .

Однажды, когда не было репетиций, в номер Джонни постучали. Когда он открыл дверь, перед ним стояли две девушки. Сначала он было решил, что они принесли ему на подпись какие-то бумаги. Он поздоровался с ними, но в ответ они спросили, тут ли живет Том Хэнкс. «Что? Нет. Пока нет», — ответил Депп. «Я был убежден, что меня заменят на Хэнкса. Я был в этом уверен. Это был одни из самых страшных моментов в моей карьере», — признался мэтр «фабрики грез», пишет сайт THR.

Напомним, что фильм Эдвард Руки-ножницы» вышел в 1990 году, стал первой лентой в карьере Джонни Деппа и принес ему «Золотой глобус». Для того, чтобы получить эту роль, Деппу пришлось скинуть 10 килограммов. Хотя самая длинная фраза, сказанная им в картине составляет всего 16 слов, а за всю ленту он произнес всего 169 слов, эта роль принесла ему славу.