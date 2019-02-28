Стало известно, кто первым покинул проект «Подиум»



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Богуслав Стариков, участник проекта «Подиум»

Самый младший участник вылетел из модного реалити после первого же конкурса

Не успела определиться 10-ка участников проекта «Подиум», как уже первый дизайнер покинул проект. Испытание на пошив шикарного наряда для красной дорожки не выдержал 16-летний Богуслав Стариков из Киева.

Вместо вечернего платья парень сшил кособокое платье с плохо обработанными краями и лентой вместо пояса. И хотя моделью Богуслава на показе была прекрасная Юлия Дыхан (участница второго сезона «Топ-модели по-украински»- прим.ред.), эксперты его работу не оценили.

«Не понимаю, как можно было это сшить. Когда я увидела платье от Богуша, у меня был шок. А зеленая лента на талии модели вообще никуда не годится», - так прокомментировала творение эксперт проекта «Подиум» Ольга Слонь.

Это было первое платье, которое за все свои 16 лет шил Богуслав. И оно у парня явно не получилось.

«Я ведь мужик, поэтому люблю шить мужскую одежду, – рассказал дизайнер в комментарии журналистам Нового канала. – И впервые работал с женским силуэтом, впервые делал вытачки и впервые вообще шил платье! Поэтому, считаю, как для первого раза, оно вполне приличное. Хотя для красной дорожки, возможно, и не годится. Проект «Подиум» дал мне опыт и видение того, куда я хочу дальше двигаться. Жаль, конечно, что я вылетел первым. Ведь хотел дойти до конца».