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    Шоу-биз

    Стало известно, кто первым покинул проект «Подиум»

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    Богуслав Стариков,&nbsp;участник проекта &laquo;Подиум&raquo; - Стало известно, кто первым покинул проект «Подиум»
    Богуслав Стариков, участник проекта «Подиум»

    Самый младший участник вылетел из модного реалити после первого же конкурса

    Не успела определиться 10-ка участников проекта «Подиум», как уже первый дизайнер покинул проект. Испытание на пошив шикарного наряда для красной дорожки не выдержал 16-летний Богуслав Стариков из Киева.

    Вместо вечернего платья парень сшил кособокое платье с плохо обработанными краями и лентой вместо пояса. И хотя моделью Богуслава на показе была прекрасная Юлия Дыхан (участница второго сезона «Топ-модели по-украински»- прим.ред.), эксперты его работу не оценили.

    «Не понимаю, как можно было это сшить. Когда я увидела платье от Богуша, у меня был шок. А зеленая лента на талии модели вообще никуда не годится», - так прокомментировала творение эксперт проекта «Подиум» Ольга Слонь.

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    Стало известно, кто первым покинул проект «Подиум»
    Стало известно, кто первым покинул проект «Подиум»
    Стало известно, кто первым покинул проект «Подиум»

     Это было первое платье, которое за все свои 16 лет шил Богуслав. И оно у парня явно не получилось.

     «Я ведь мужик, поэтому люблю шить мужскую одежду, – рассказал дизайнер в комментарии журналистам Нового канала. – И впервые работал с женским силуэтом, впервые делал вытачки и впервые вообще шил платье! Поэтому, считаю, как для первого раза, оно вполне приличное. Хотя для красной дорожки, возможно, и не годится. Проект «Подиум» дал мне опыт и видение того, куда я хочу дальше двигаться. Жаль, конечно, что я вылетел первым. Ведь хотел дойти до конца».  

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