Забавный танец Леонардо ДиКаприо на звездной вечеринке взорвал сеть



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45-летний Леонардо ДиКаприо посетил юбилейную вечеринку рэпера Пи Дидди

В середине праздника артист заразился общим весельем и вышел на танцпол

Обладатель премии «Оскар», 45-летний Леонардо ДиКаприо оказался в числе vip-гостей празднования 50-летия экс-бойфренда Дженнифер Лопес. На закрытую вечеринку ДиКаприо пришел в сопровождении друзей. Актер по привычке старался остаться незамеченным.

Внимательные гости праздника все же рассмотрели Леонардо в толпе танцующих. В это время на сцене музыканты исполнили одну из зажигательных песен именинника, и ДиКаприо не смог устоять. Актер пустился в пляс. Когда в песне наступали моменты с речитативом, он забавно изображал рэпера, активно жестикулируя и повторяя слова песни.