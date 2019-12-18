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    Шоу-биз

    Забавный танец Леонардо ДиКаприо на звездной вечеринке взорвал сеть

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    <p>45-летний Леонардо ДиКаприо посетил юбилейную вечеринку рэпера Пи Дидди</p> <div></div> - Забавный танец Леонардо ДиКаприо на звездной вечеринке взорвал сеть

    45-летний Леонардо ДиКаприо посетил юбилейную вечеринку рэпера Пи Дидди

    В середине праздника артист заразился общим весельем и вышел на танцпол

    Обладатель премии «Оскар», 45-летний Леонардо ДиКаприо оказался в числе vip-гостей празднования 50-летия экс-бойфренда Дженнифер Лопес. На закрытую вечеринку ДиКаприо пришел в сопровождении друзей. Актер по привычке старался остаться незамеченным.

    Внимательные гости праздника все же рассмотрели Леонардо в толпе танцующих. В это время на сцене музыканты исполнили одну из зажигательных песен именинника, и ДиКаприо не смог устоять. Актер пустился в пляс. Когда в песне наступали моменты с речитативом, он забавно изображал рэпера, активно жестикулируя и повторяя слова песни.

     

    знаменитости актер шоу-бизнес
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