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    Шоу-биз

    Что скажет Потап? Настя Каменских впервые показала обнаженное фото

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    <p>&laquo;Женщина &ndash; это ощущения, образы, эмоции&raquo;, - утверждает Настя Каменских</p> <div></div> - Что скажет Потап? Настя Каменских впервые показала обнаженное фото

    «Женщина – это ощущения, образы, эмоции», - утверждает Настя Каменских

    Супруга Потапа порадовала поклонников пикантным фото

    Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских обожает эпатировать своих поклонников откровенными образами. На этот раз звезда и вовсе снялась обнаженной. В своем Инстаграме NK выложила снимок, на котором позирует спиной к камере, хвастаясь выдающимися ягодицами и точенной фигурой.

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    «Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа  Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина - это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос. Прислушаться к себе, услышать свой внутренний мир», - подписала Каменских фото.

    Поклонники звезды оставили множество восхищенных комментариев, воспевая красоту любимой артистки.

    «Идеальный баланс»,»Весьма смело», «Жарковато сегодня в Мексике», «Фото Бомба», «Очень красиво», - пишут пользователи.

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