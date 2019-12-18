Что скажет Потап? Настя Каменских впервые показала обнаженное фото



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«Женщина – это ощущения, образы, эмоции», - утверждает Настя Каменских

Супруга Потапа порадовала поклонников пикантным фото

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских обожает эпатировать своих поклонников откровенными образами. На этот раз звезда и вовсе снялась обнаженной. В своем Инстаграме NK выложила снимок, на котором позирует спиной к камере, хвастаясь выдающимися ягодицами и точенной фигурой.

«Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина - это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос. Прислушаться к себе, услышать свой внутренний мир», - подписала Каменских фото.

Поклонники звезды оставили множество восхищенных комментариев, воспевая красоту любимой артистки.

«Идеальный баланс»,»Весьма смело», «Жарковато сегодня в Мексике», «Фото Бомба», «Очень красиво», - пишут пользователи.