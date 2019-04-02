Стало известно, сколько стоит сумка дочки самой молодой миллиардерши



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Кайли Дженнер

Годовалая Сторми уже с младых ногтей купается в роскоши

У дочери Кайли Дженнер Сторми Вебстер очередная очень дорогая сумка. На новом видео, которое 21-летняя Кайли выложила в Instagram, Трэвис Скотт помогает дочке спускаться с лестницы, а она не выпускает из рук розовую маленькую Hermes Kelly, стоимость которой варьируется от 15 до 17 тысяч долларов.

Правда, старшая сестра Кайли Кортни Кардашьян спалилась – написала в комментариях под видео: «Это что, та сумка, которую я подарила тебе на Новый год?»