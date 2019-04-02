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    Шоу-биз

    Стало известно, сколько стоит сумка дочки самой молодой миллиардерши

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    Кайли Дженнер - Стало известно, сколько стоит сумка дочки самой молодой миллиардерши
    Кайли Дженнер

    Годовалая Сторми уже с младых ногтей купается в роскоши

    У дочери Кайли Дженнер Сторми Вебстер очередная очень дорогая сумка. На новом видео, которое 21-летняя Кайли  выложила в Instagram, Трэвис Скотт  помогает дочке спускаться с лестницы, а она не выпускает из рук розовую маленькую Hermes Kelly, стоимость которой варьируется от 15 до 17 тысяч долларов.  

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    Правда, старшая сестра Кайли Кортни Кардашьян  спалилась – написала в комментариях под видео: «Это что, та сумка, которую я подарила тебе на Новый год?»

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    Стало известно, сколько стоит сумка дочки самой молодой миллиардерши
    Стало известно, сколько стоит сумка дочки самой молодой миллиардерши
    Стало известно, сколько стоит сумка дочки самой молодой миллиардерши
    Стало известно, сколько стоит сумка дочки самой молодой миллиардерши
    Стало известно, сколько стоит сумка дочки самой молодой миллиардерши
    Стало известно, сколько стоит сумка дочки самой молодой миллиардерши
    Стало известно, сколько стоит сумка дочки самой молодой миллиардерши
    Стало известно, сколько стоит сумка дочки самой молодой миллиардерши
    Стало известно, сколько стоит сумка дочки самой молодой миллиардерши
    Стало известно, сколько стоит сумка дочки самой молодой миллиардерши
    Стало известно, сколько стоит сумка дочки самой молодой миллиардерши
    Стало известно, сколько стоит сумка дочки самой молодой миллиардерши
    Стало известно, сколько стоит сумка дочки самой молодой миллиардерши
    Стало известно, сколько стоит сумка дочки самой молодой миллиардерши
    Стало известно, сколько стоит сумка дочки самой молодой миллиардерши
    Стало известно, сколько стоит сумка дочки самой молодой миллиардерши
    Стало известно, сколько стоит сумка дочки самой молодой миллиардерши
    Стало известно, сколько стоит сумка дочки самой молодой миллиардерши

     Читайте также: Ким Кардашьян рассказала, как готовится к рождению четвертого ребенка.
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