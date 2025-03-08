Трамп навмисно суперечить своїм же заявам: NYT пояснила тактику президента США

Двозначність президента США щодо Близького Сходу та України спрямовані на те, щоб підштовхнути обидва регіони до миру

Риторика Трампа поступово стає дедалі нахабнішою та агресивнішою

Президент США Дональд Трамп досить часто робить гучні заяви, які можуть виходити далеко за межі внутрішньої політики Вашингтона. Іноді такі висловлювання суперечать одне одному, що є незвичною риторичною тактикою американського лідера. Як інформує «Главком», у The New York Times з'ясували, навіщо Трамп робить спірні заяви, які можуть не відповідати реальності. Правда виявилася складнішою, ніж може здатися на перший погляд.

Зазначається, що з моменту повернення в Білий дім Трамп постійно змінює свої позиції, суперечачи самому собі, іноді навіть в один і той самий день. Ці невідповідності представляють американським громадянам дуельні версії, даючи змогу людям обирати, чому вірити в намірах президента.

У виданні звернули увагу на те, що риторика Трампа поступово стає дедалі нахабнішою та агресивнішою. Разом із цим суперечності стають більш яскраво вираженими.

«Він так багато говорить, що його неможливо притиснути до стінки. Сенс не в тому, щоб суперечити, а в тому, щоб прикривати правду. Реальність нашого сучасного інформаційного світу така, що ви можете вибирати те, у що хочете вірити. Він інстинктивно це розуміє», – заявила професорка історії з Прінстона і редакторка книжки-есе про перший президентський термін Трампа Джуліан Зелізер.

У виданні нагадали, що вже за кілька годин після вступу на посаду президента США Трамп помилував учасників заворушень у Капітолії, які відбулися 6 січня 2021 року. Це суперечить його декларованій підтримці правоохоронних органів, оскільки тоді протестувальники нападали на співробітників поліції.

Крім того, у перші тижні свого правління Трамп зневажливо відгукнувся про політику різноманіття, рівноправності та інклюзивності. Він навіть звинуватив зусилля щодо забезпечення різноманіття у Федеральному управлінні цивільної авіації у смертельній авіакатастрофі над річкою Потомак. Проте через кілька годин американський лідер відступився.

«Нам потрібні найкомпетентніші люди. Нам однаково, якої вони раси», – сказав тоді Трамп.

У виданні наголосили, що минулого місяця Трамп зробив приголомшливу заяву про те, що США прагнутимуть захопити сектор Газа, назавжди витіснити палестинське населення і відновити приморський анклав як «Рив'єру Близького Сходу». Після того, як американський лідер зіткнувся з невдоволенням серед своїх громадян, він заявив, що це була всього лише рекомендація.

Крім цього Трамп пропонував Гренландії прийняти рішення стати власністю США під час свого виступу в Конгресі. Пізніше він сказав, що Вашингтон «у будь-якому разі отримає контроль над островом».

Говорячи про Україну, Трамп також не стримується у формулюваннях. Наприклад, у своїй соцмережі Truth Social він називав президента України Володимира Зеленського «диктатором без виборів». Уже під час зустрічі з українським лідером в Овальному кабінеті очільник Вашингтона заявив журналістам, що не вірить, щоб він так говорив про Зеленського.

Один із помічників Трампа розповів журналістам, що двозначність президента США щодо Близького Сходу та України спрямовані на те, щоб підштовхнути обидва регіони до миру. Проте у такого підходу є і мінуси.

«Щойно ви підриваєте послідовність, загальне відчуття реальності, ви підриваєте основу демократії. Якщо немає загального відчуття реальності, ми не можемо колективно ухвалювати рішення. Тому єдиною людиною, яка ухвалює рішення, буде головний руйнівник», – пояснив Джейсон Стенлі, професор Єльського університету, автор книг про пропаганду і стирання історії.

Нагадаємо, влада США зобов'яже нелегальних мігрантів реєструватися в спеціальному реєстрі, інакше їм загрожує штраф або взяття під варту. Газета The Wall Street Journal, у розпорядженні якої опинився проєкт ініціативи, пише, що згідно із планами американської адміністрації, усі нелегали віком 14 років і старші будуть зобов'язані здати відбитки пальців та повідомити свої домашні адреси.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що США продаватимуть за $5 млн так звані «золоті карти», які дадуть право іноземцям жити та працювати у США.