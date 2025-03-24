Головна Світ Політика
search button user button menu button

Суд Південної Кореї скасував імпічмент прем’єр-міністра

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
google social img telegram social img facebook social img
Суд Південної Кореї скасував імпічмент прем’єр-міністра
Конституційний суд Південної Кореї не погодився з доводами парламенту щодо Хан Док Су
фото з відкритих джерел

Хан Док Су повертається до ролі очільника уряду й держави

Конституційний суд Південної Кореї не погодився з доводами парламенту країни та відхилив імпічмент прем'єр-міністра Хан Док Су. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

Таким чином суд поновив Хан Док Су на посаді очільника уряду та повернув йому статус  виконувача обов'язків президента Південної Кореї. .

Нагадаємо, 27 грудня 2024 року південнокорейський парламент оголосив імпічмент прем’єр-міністру Хан Док Су. Зокрема, депутати звинуватили його в тому, що він «допомагав або потурав заколоту» 3 грудня. Сам Хан Док Су наполягає на тому, що був проти запровадження воєнного стану і намагався відмовити президента.

Цьому передувало короткочасне запровадження воєнного стану у Південній Кореї. 3 грудня 2024-го президент Юн Сук Йоль оголосив про запровадження воєнного стану через «антидержавну діяльність» опозиції. Проте вже за шість годин Юн скасував цей воєнний стан, а  5 грудня – оголосив про відставку міністра оборони Кім Йон Хьона, який взяв на себе відповідальність за запровадження воєнного стану.

14 грудня парламент Південної Кореї з другої спроби схвалив імпічмент президента Юн Сок Йоля.

15 січня 2025 року правоохоронці затримали усуненого президента, згодом окружний суд Сеула видав ордер на офіційний арешт Юна.

Але вже 8 березня Юн вийшов з в'язниці, оскільки його арешт було скасовано.

 

Читайте також:

Теги: Південна Корея суд імпічмент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Феодосій (Денис Снігірьов) має вже декілька підозр від СБУ
Суд відпустив з-під домашнього арешту скандального діяча УПЦ МП
18 березня, 16:21
Як змінився політик після років перебування у вʼязниці
Саакашвілі отримав другий вирок за два тижні
17 березня, 10:24
79-річний Дутерте оскаржив своє затримання за ордером Міжнародного кримінального суду
Експрезидент Філіппін оскаржив своє затримання, але все ж таки полетів до Гааги
12 березня, 13:31
Обрання запобіжного заходу підозрюваному у справі про побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Київщина, 22 січня 2025 року
Побиття дівчинки у Білій Церкві: суд залишив 16-річного підозрюваного під вартою
7 березня, 10:11
Наслідки випадкового бомбардування у Південній Кореї
У Південній Кореї винищувач під час навчань помилково скинув вісім бомб на житловий район (фото)
6 березня, 07:59
Ексначальник Одеського ТЦК та СП правоохоронці звинувачують у відмиванні коштів
Ексначальник Одеського обласного ТЦК Борисов постане перед судом
5 березня, 12:11
Державне бюро розслідувань підозрює генерала Горбенка у недбалому ставленні до військової служби
Провал оборони Харківщини. Суд відпустив генерала Горбенка під домашній арешт
27 лютого, 21:08
Замість ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва працюватимуть три нові суди
Депутат пояснив, коли в Україні запрацюють спеціалізовані окружні адмінсуди
27 лютого, 20:14
Олексій Сердюков, визнаний винуватцем ДТП, в якій загинула жінка та важко травмувалася 12-річна дитина
Заступник голови потенційної партії Притули отримав умовний термін за смертельну ДТП, – ЗМІ 
26 лютого, 11:02

Політика

Суд Південної Кореї скасував імпічмент прем’єр-міністра
Суд Південної Кореї скасував імпічмент прем’єр-міністра
Президент Чехії спрогнозував можливий сценарій територіальних поступок у війні з РФ
Президент Чехії спрогнозував можливий сценарій територіальних поступок у війні з РФ
У Канаді відбудуться дострокові парламентські вибори
У Канаді відбудуться дострокові парламентські вибори
Адміністрація Трампа дала мігрантам місяць на виїзд зі США
Адміністрація Трампа дала мігрантам місяць на виїзд зі США
Трамп готовий діяти, попри критику Європи. Венс зробив гучну заяву щодо Гренландії
Трамп готовий діяти, попри критику Європи. Венс зробив гучну заяву щодо Гренландії
Зустріч делегацій України та США завершилась: деталі від Умєрова
Зустріч делегацій України та США завершилась: деталі від Умєрова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 березня: ситуація на фронті
76K
Ситуація на фронті. Російські понти закінчились
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 березня 2025
46K
«Встигають писати дисертації». Співвласник «Нової пошти» позаздрив Залужному та Усику
20K
Окупант зізнався, що вбив командира роти через голод
15K
Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Ярослав Федорчук: У Росії про мене завжди говорили «хохол сейчас все сделает»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:40
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:10
Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
21 березня, 12:20
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua