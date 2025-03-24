Суд Південної Кореї скасував імпічмент прем’єр-міністра

Хан Док Су повертається до ролі очільника уряду й держави

Конституційний суд Південної Кореї не погодився з доводами парламенту країни та відхилив імпічмент прем'єр-міністра Хан Док Су. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

Таким чином суд поновив Хан Док Су на посаді очільника уряду та повернув йому статус виконувача обов'язків президента Південної Кореї. .

Нагадаємо, 27 грудня 2024 року південнокорейський парламент оголосив імпічмент прем’єр-міністру Хан Док Су. Зокрема, депутати звинуватили його в тому, що він «допомагав або потурав заколоту» 3 грудня. Сам Хан Док Су наполягає на тому, що був проти запровадження воєнного стану і намагався відмовити президента.

Цьому передувало короткочасне запровадження воєнного стану у Південній Кореї. 3 грудня 2024-го президент Юн Сук Йоль оголосив про запровадження воєнного стану через «антидержавну діяльність» опозиції. Проте вже за шість годин Юн скасував цей воєнний стан, а 5 грудня – оголосив про відставку міністра оборони Кім Йон Хьона, який взяв на себе відповідальність за запровадження воєнного стану.

14 грудня парламент Південної Кореї з другої спроби схвалив імпічмент президента Юн Сок Йоля.

15 січня 2025 року правоохоронці затримали усуненого президента, згодом окружний суд Сеула видав ордер на офіційний арешт Юна.

Але вже 8 березня Юн вийшов з в'язниці, оскільки його арешт було скасовано.