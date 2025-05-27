Стало відомо, хто зіграє головні ролі в новому серіалі HBO про Гаррі Поттера

Вихід серіалу запланований у наступному році

Телеканал HBO, який працює над телесеріальною адаптацією романів за мотивами книжок від Джоан Ролінґ, затвердив акторів на ролі Гаррі, Рона і Герміони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі каналу.

Так, Гаррі Поттера зіграє Домінік Маклафлін, Рона Візлі Аластер Стаут, а Гермінону Ґрейнджер Арабелла Стентон.

«Після надзвичайних пошуків під керівництвом кастинг-директорів Люсі Беван та Емілі Брокман, ми раді повідомити, що знайшли наших Гаррі, Герміону та Рона. Талант цих трьох унікальних акторів вражає, і ми не можемо дочекатися, коли світ побачить їхню спільну магію на екрані. Ми хотіли б подякувати всім десяткам тисяч дітей, які взяли участь у прослуховуванні. Було дуже приємно відкрити для себе безліч юних талантів», – поділилися кастинг шоуранерка, виконавча продюсерка Франческа Гардінер і режисер кількох епізодів, виконавчий продюсер Марк Майлод.

У квітні 2023 року HBO замовив оригінальний телевізійний серіал за романами Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Історії з кожної книжки стануть десятирічним серіалом. У вересні 2024 року телеканал розпочав відкритий кастинг для дітей віком від 9 до 11 років на головні ролі в новий серіал за всесвітом Гаррі Поттера.

У майбутньому серіалі про Гаррі Поттера британський актор Паапа Ессьєду зіграє викладача зіллєваріння Северуса Снейпа. Актор Джон Літгоу зіграє професора Дамблдора. Британський актор і комік Нік Фрост – викладача догляду за магічними істотами та лісника Гоґвортсу Рубеуса Геґріда.

До слова, у Великій Британії для зйомок серіалу «Гаррі Поттер» збудують міні-місто вартістю 1 млрд фунтів стерлінгів. Місто з'явиться на студії «Лівсден» у Хатфордширі. Там розмістять оновлену вулицю Тисову. На майданчику збудують також дороги, парковки, справжню школу для молодих акторів, медичний центр, приміщення для тварин, які беруть участь у шоу.

За повідомленнями ЗМІ, будиночок Вернона та Петунії Дурслей матиме не такий вигляд, як звикли бачити фанати книг та фільмів про Гаррі Поттера. Будівлю оформлюють у псевдотюдорівському стилі. Вихід серіалу «Гаррі Поттер» на HBO запланований на 2026 рік.