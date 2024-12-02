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Зірка «Гаррі Поттера» заборгував майже $2,3 млн податків через помилку у декларації

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суд зобов’язав актора сплатити $2,3 млн після того, як розслідування оскаржило одну з його податкових декларацій
фото: Vianney Le Caer, AP

Раніше Ґрінт програв іншу окрему судову справу в 2019 році, яка стосувалася повернення 1 мільйона фунтів стерлінгів податку

Відомий британський актор Руперт Ґрінт, який здобув популярність завдяки ролі Рона Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, програв справу в податковому трибуналі Великої Британії. Про це повідомляє BBC. 

Суд зобов’язав актора сплатити 1,8 мільйона фунтів стерлінгів ($2,3 млн) після того, як розслідування оскаржило одну з його податкових декларацій.

Адвокати 36-річного Ґрінта подали апеляцію, стверджуючи, що гроші, які він отримав від компанії, були правильно оподатковані як основний капітал, але суддя податкового суду відхилив аргументи актора і сказав, що їх слід було оподатковувати як дохід за вищою ставкою. 

Протягом 2011-2012 податкового року Грінт отримав 4,5 мільйона фунтів стерлінгів від компанії, яка керувала його бізнесом і єдиним акціонером якої він був.

Ця виплата була описана як «ймовірний залишковий дохід і бонуси», отримані в результаті фільмів про Гаррі Поттера.

Він стверджував, що може платити податок на приріст капіталу за ставкою 10%, а не податок на прибуток і державне страхування за максимальною ставкою 52%.

У рішенні суддя трибуналу Гаррієт Морган відхилила апеляцію Ґрінта та заявила, що гроші «отримали майже всю свою вартість від діяльності пана Ґрінта», яка була «іншим чином реалізована» як дохід.

Раніше він програв іншу окрему судову справу в 2019 році, яка стосувалася повернення 1 мільйона фунтів стерлінгів податку.

Грінт з'явився у всіх восьми фільмах про Гаррі Поттера з 2001 по 2011 рік. Відтоді він знявся ще у двох фільмах, а також з’являвся на телебаченні та в театрі. Останні чотири роки він знімався в серіалі Apple TV Servant.

Нагадаємо, перше видання роману про Гаррі Поттера британської письменниці Джоан Роулінг, яке вважається рідкісним, оскільки містить кілька унікальних помилок, було продане на аукціоні за 53 500 євро (орієнтовно 2,3 млн грн). Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Euronews Culture. Примірник є одним із 500 перших надрукованих у 1997 році, коли видавці випустили невелику кількість книг через невпевненість щодо популярності історії.

Зовсім нещодавно стало відомо, що Деніел Редкліфф та його кохана Ерін Дарк, стать батьками. А нині американські папараці змогли зафіксувати 33-річну зірку фільмів про «Гаррі Поттера» на прогулянці з візочком. Кадри із зірковими батьками ексклюзивно опублікувало видання Daily Mail.

До слова, британська актриса Меггі Сміт померла у віці 89 років. Вона стала відомою на широкий загал завдяки фільмам про Гаррі Поттера, а також серіалу «Абатство Даунтон». Як розповіли сини акторки, Сміт померла в лікарні рано вранці в п'ятницю, 27 вересня.

Теги: податки гроші суддя Apple актор страхування Гаррі Поттер

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