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    Шоу-биз

    Страстная миллиардеша Кайли Дженнер потребовала от своего возлюбленного еще одного ребенка

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    instagram / kyliejenner - Страстная миллиардеша Кайли Дженнер потребовала от своего возлюбленного еще одного ребенка
    instagram / kyliejenner

    Чтобы поздравить любимого с днем рождения, Дженнер также арендовала один из баннеров в Лос-Анджелесе

    Минувшим днем возлюбленный 21-летней Кайли Дженнер Трэвис Скотт отпраздновал свое 28-летие. В честь этого праздника Кайли оставила в своем Instagram поздравительный пост для Трэвиса. В нем она не только призналась рэперу в любви, но и предложила ему завести еще одного малыша.

    «Каждый день наблюдаю за тем, как ты становишься надежным партнером, другом, сыном и отцом. Ты - мой лучший друг и любимый муж в одном лице. Я люблю тебя и очень тобой горжусь. С днем рождения! Давай пошалим и заведем еще одного ребенка», - написала Кайли, сопроводив пост серией семейных снимков с их годовалой дочерью Сторми.

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    Страстная миллиардеша Кайли Дженнер потребовала от своего возлюбленного еще одного ребенка
    Страстная миллиардеша Кайли Дженнер потребовала от своего возлюбленного еще одного ребенка
    Страстная миллиардеша Кайли Дженнер потребовала от своего возлюбленного еще одного ребенка
    Страстная миллиардеша Кайли Дженнер потребовала от своего возлюбленного еще одного ребенка
    Страстная миллиардеша Кайли Дженнер потребовала от своего возлюбленного еще одного ребенка
    Страстная миллиардеша Кайли Дженнер потребовала от своего возлюбленного еще одного ребенка
    Страстная миллиардеша Кайли Дженнер потребовала от своего возлюбленного еще одного ребенка
    Страстная миллиардеша Кайли Дженнер потребовала от своего возлюбленного еще одного ребенка
    Страстная миллиардеша Кайли Дженнер потребовала от своего возлюбленного еще одного ребенка
    Страстная миллиардеша Кайли Дженнер потребовала от своего возлюбленного еще одного ребенка
    Страстная миллиардеша Кайли Дженнер потребовала от своего возлюбленного еще одного ребенка
    Страстная миллиардеша Кайли Дженнер потребовала от своего возлюбленного еще одного ребенка
    Страстная миллиардеша Кайли Дженнер потребовала от своего возлюбленного еще одного ребенка
    Страстная миллиардеша Кайли Дженнер потребовала от своего возлюбленного еще одного ребенка
    instagram / kyliejenner

    Чтобы поздравить любимого с днем рождения, Дженнер также арендовала один из баннеров в Лос-Анджелесе, на котором поместила свою фотографию с малышкой Сторми.

    «С днем рождения, папочка! С любовью, мама и Сторми!» - гласила надпись на плакате.

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