Страстная миллиардеша Кайли Дженнер потребовала от своего возлюбленного еще одного ребенка



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instagram / kyliejenner

Чтобы поздравить любимого с днем рождения, Дженнер также арендовала один из баннеров в Лос-Анджелесе

Минувшим днем возлюбленный 21-летней Кайли Дженнер Трэвис Скотт отпраздновал свое 28-летие. В честь этого праздника Кайли оставила в своем Instagram поздравительный пост для Трэвиса. В нем она не только призналась рэперу в любви, но и предложила ему завести еще одного малыша.

«Каждый день наблюдаю за тем, как ты становишься надежным партнером, другом, сыном и отцом. Ты - мой лучший друг и любимый муж в одном лице. Я люблю тебя и очень тобой горжусь. С днем рождения! Давай пошалим и заведем еще одного ребенка», - написала Кайли, сопроводив пост серией семейных снимков с их годовалой дочерью Сторми.

Чтобы поздравить любимого с днем рождения, Дженнер также арендовала один из баннеров в Лос-Анджелесе, на котором поместила свою фотографию с малышкой Сторми.

«С днем рождения, папочка! С любовью, мама и Сторми!» - гласила надпись на плакате.



