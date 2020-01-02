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    Шоу-биз

    Дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур встретили 2020 год в ванне (фото)

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    <p>Дочери 57-летней Деми Мур и 64-летнего Брюса Уиллиса могут похвастаться крепкими дружескими отношениями на зависть многим</p> <div></div> - Дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур встретили 2020 год в ванне (фото)

    Дочери 57-летней Деми Мур и 64-летнего Брюса Уиллиса могут похвастаться крепкими дружескими отношениями на зависть многим

    Три сестры провели Новый год вместе

    31-летняя Румер, 28-летняя Скаут и 25-летняя Таллула отметили праздник необычным способом: они встретили 2020 год обнаженными в ванне. Снимком семейного торжества поделилась младшая сестра.

    Таллула рассказала, что десятилетие, которое началось, когда она едва не умерла от алкогольного отравления в ванной, закончилось в этом же месте. Зато уже все три сестры вели трезвый образ жизни: каждая - разное количество лет.

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    Фото: instagram.com/buuski/

     «Черт побери, мы сделали это!» - с гордостью сообщила поклонникам Таллула в Instagram. Она показала и снимок того дня, который мог бы стать роковым для нее.

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