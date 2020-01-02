Николь Кидман умилила сеть чувственными фото с мужем на отдыхе



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52-летние Николь Кидман и Кит Урбан уехали из США Фото: instagram.com/nicolekidman/

Звездные супруги поделились нежными кадрами со своего отдыха

52-летние Николь Кидман и Кит Урбан решили встретить Новый год в кругу своих родственников, продолжающих жить на зеленом континенте. Вместе с собой в Сидней звездная пара взяла и двоих дочерей: 11-летнюю Сандэй Роуз и 9-летнюю Фэйт.

Супруги выглядели счастливыми. Для своего выхода в свет они выбрали максимально простую одежду. Звезда дала возможность получше рассмотреть свое обручальное кольцо из белого золота и с крупным бриллиантом. «Сидней – это любовь», – подписала кадры актриса.