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    Шоу-биз

    Николь Кидман умилила сеть чувственными фото с мужем на отдыхе

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    <p>52-летние Николь Кидман и Кит Урбан уехали из США</p> <div></div> - Николь Кидман умилила сеть чувственными фото с мужем на отдыхе

    52-летние Николь Кидман и Кит Урбан уехали из США

    Фото: instagram.com/nicolekidman/

    Звездные супруги поделились нежными кадрами со своего отдыха

    52-летние Николь Кидман и Кит Урбан решили встретить Новый год в кругу своих родственников, продолжающих жить на зеленом континенте. Вместе с собой в Сидней звездная пара взяла и двоих дочерей: 11-летнюю Сандэй Роуз и 9-летнюю Фэйт.

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    Николь Кидман умилила сеть чувственными фото с мужем на отдыхе
    Николь Кидман умилила сеть чувственными фото с мужем на отдыхе
    Фото: instagram.com/nicolekidman/

    Супруги выглядели счастливыми. Для своего выхода в свет они выбрали максимально простую одежду. Звезда дала возможность получше рассмотреть свое обручальное кольцо из белого золота и с крупным бриллиантом. «Сидней – это любовь», – подписала кадры актриса.

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