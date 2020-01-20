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    Шоу-биз

    Стресса и таблетки: Анджелина Джоли и ее дочь-трансгендер экстремально похудели

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    <p>44-летняя Анджелина Джоли и ее 13-летняя биологическая дочь Шайло обеспокоили американскую прессу</p> <div></div> - Стресса и таблетки: Анджелина Джоли и ее дочь-трансгендер экстремально похудели

    44-летняя Анджелина Джоли и ее 13-летняя биологическая дочь Шайло обеспокоили американскую прессу

    Актриса и ее наследница стали выглядеть изможденными

    Звезда фильма «Малефисента», 44-летняя Анджелина Джоли стремительно теряет вес. Проблемы Анджелины связаны с тем, что она никак не может справиться со стрессом. Он вызван конфликтом с бывшим мужем.

     «Никто из окружения Анджелины не может вспомнить, когда она в последний раз полноценно пообедала. Еда - последнее, что у нее на уме. Актриса кушает в основном фрукты, а также пьет кофе», - сообщил изданию Radar Online источник, близкий к звездной семье.

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    Стресса и таблетки: Анджелина Джоли и ее дочь-трансгендер экстремально похудели
    Стресса и таблетки: Анджелина Джоли и ее дочь-трансгендер экстремально похудели
    Стресса и таблетки: Анджелина Джоли и ее дочь-трансгендер экстремально похудели
    Стресса и таблетки: Анджелина Джоли и ее дочь-трансгендер экстремально похудели
    Стресса и таблетки: Анджелина Джоли и ее дочь-трансгендер экстремально похудели
    Стресса и таблетки: Анджелина Джоли и ее дочь-трансгендер экстремально похудели

    Похудение 13-летней Шайло Джоли-Питт происходит по другой причине. Девочка, которая недавно официально переименовала себя в Джона, стремится как можно скорее совершить трансгендерный переход. С лета 2019 года она начала принимать гормональные таблетки, чтобы стать еще более похожей на мальчика. Эти препараты приводят к снижению веса.

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