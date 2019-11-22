Мегашоу Олега Винника. Концерт Роксолана. Репортаж

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    Шоу-биз

    Султан и 10 тысяч Роксолан. Мегашоу Олега Винника во Дворце спорта: песни, слезы, женские бои и разбитое сердце

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    Мегашоу Олега Винника в столичном Дворце спорта - Султан и 10 тысяч Роксолан. Мегашоу Олега Винника во Дворце спорта: песни, слезы, женские бои и разбитое сердце
    Мегашоу Олега Винника в столичном Дворце спорта

    В один из моментов шоу артист обратился к фанатам просто «с небес»

    Вчерашний концерт в киевском Дворце спорта стал ярким финалом масштабного тура «Роксолана», в котором этот год провел украинский поп-король. Специально для этого события артист и его команда готовили грандиозное высокотехнологичное шоу. Детали столичного концерта держались в секрете до последних минут.

    Уже в полдень подступы ко Дворцу спорта заполонили торговцы символикой Винника (магниты, календари, футболки). В этот вечер они рассчитывали на небывалый доход. И недаром.

    «Главком» стал свидетелем того, как «волчицы со всей страны» начали собираться в стаи уже за четыре часа до начала самого шоу. Женщины разных возрастов, с охапками цветов с удовольствием пели на холоде самые известные хиты артиста.

    Как ни странно, но в это же время их кумир занимался тем же. Во Дворце спорта буквально до момента начала концерта проходила генеральная репетиция вечернего шоу.

    Пресс-конференция Олега Винника
    Пресс-конференция Олега Винника

    К журналистам Олег вышел только в 19-15. Признался, что делал прогон всей программы и, по сути, отработал один и тот же концерт в этот день дважды. Перед камерами артист появился в полном обмундировании и гриме. Тем временем трибуны Дворца уже были забиты до отказа, и фанаты не уставали скандировали имя артиста.

    Олег сообщил, что режиссером-постановщиком его столичного концерта стала модный украинский режиссер и клипмейкер Катя Царик. Заинтриговал, что «изюминкой» шоу стала сцена-конструктор, она на протяжении выступления будет меняться восемь раз.

    Общая концепция последнего шоу Винника, за задумкой режиссера, – поп-рок шоу
    Общая концепция последнего шоу Винника, за задумкой режиссера, – поп-рок шоу

    Многоуровневые световые декорации, действительно позволяли творить чудеса для зрителей Дворца спорта. Их в этот вечер засыпали и лепестками роз, и конфетти, а в небесах над поющим «ангелом» Винником парили птицы. Более того, в один из моментов артист и сам спутился к фанатам просто «с небес», благо, технические возможности шоу действительно были на мировом уровне.

    Свет, виджеинг, пиротехника - дополняли живой вокал вокал артиста
    Свет, виджеинг, пиротехника - дополняли живой вокал вокал артиста

    Начался концерт с проникновенной баллады «Ангел». Ярко красная сцена и мощный свет с фейерверками завораживали публику.

    Далее танцевальные хиты сменялись роковыми композициями и песнями с патриотическими нотками («Вышиванка» и заглавная песня тура «Роксолана»). Не оставил в этот день Винник публику и без премьер.  Песня «Безумная любовь» стала, наверное, кульминацией вечера. Этот трек озаглавит тур артиста в 2020 году. А он стартует уже в феврале.

    Вчера же «Безумную любовь» на сцене Олег творил с девушкой в красном платье: танцовщица вышла на сцену со стеклянным сердцем, которое и разбила в финале композиции.

    Винник рушит все стереотипы о себе: фан-зона на вчерашнем его концерте была забита и студентками, и пенсионерками. Но не только. Мужчин разных возрастов во Дворце спорта тоже хватало

    Гостем столичного концерта Винника стал Потап. Артисты дуэтом исполнили саундтрек самого кассового фильма прошлого года «Скажене весілля». Напомним, в этой комедии Винник сыграл самого себя.

    Олег поблагодарил Потапа за совместную песню, а Потап в ответ заставил трибуны скандировать «Винник, Винник».

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    Мегашоу Олега Винника. Концерт Роксолана. Репортаж
    Мегашоу Олега Винника. Концерт Роксолана. Репортаж
    Мегашоу Олега Винника. Концерт Роксолана. Репортаж
    Мегашоу Олега Винника. Концерт Роксолана. Репортаж
    Мегашоу Олега Винника. Концерт Роксолана. Репортаж
    Мегашоу Олега Винника. Концерт Роксолана. Репортаж
    Мегашоу Олега Винника. Концерт Роксолана. Репортаж
    Мегашоу Олега Винника. Концерт Роксолана. Репортаж
    Мегашоу Олега Винника. Концерт Роксолана. Репортаж
    Мегашоу Олега Винника. Концерт Роксолана. Репортаж
    Мегашоу Олега Винника. Концерт Роксолана. Репортаж
    Мегашоу Олега Винника. Концерт Роксолана. Репортаж
    Мегашоу Олега Винника. Концерт Роксолана. Репортаж
    Мегашоу Олега Винника. Концерт Роксолана. Репортаж
    Мегашоу Олега Винника. Концерт Роксолана. Репортаж
    Мегашоу Олега Винника. Концерт Роксолана. Репортаж
    Мегашоу Олега Винника. Концерт Роксолана. Репортаж
    Мегашоу Олега Винника. Концерт Роксолана. Репортаж

    Не обошлось вчера и без эксцессов. Телекамеры зафиксировали драку фанаток за место возле сцены. Во время исполнения хита «Невеста» в начале концерта женщины вцепились друг другу в волосы. Мужчинам пришлось вмешаться

    Всего за вечер Олег исполнил 23 композиции, три из которых дважды. Еще три песни исполнила Таюнэ, бек-вокалистка и спутница жизни Винника.

    Жена артиста вышла в этот вечер к публике в черном соблазнительном обтягивающем костюме.
    Жена артиста вышла в этот вечер к публике в черном соблазнительном обтягивающем костюме.

    Публика не собиралась отпускать кумира в финале концерта. Трибуны скандировали: «Олег!», «На бис». Настоящие фанаты артиста хорошо знали: кумир не оставит их без подарка. И эти старания были удостоены: Винник повторно исполнил свои суперхиты «Счастье», «Волчица» и «Нино».

    И на самый конец важная информация для фанатов Винника по всей стране и за ее пределами. Телеверсию супершоу артиста в предновогодние дни покажет канал «Украина», с которым у артиста №1 особые отношения уже не первый год. Следите за анонсами.

    Напомним, прошлогоднее шоу Олега Винника в столичном Дворце спорта с программой «Ты в курсе» побило рекорд по доле смотрения телеверсии концерта и просмотрам на YouTube. Во время первого выхода концерта в эфире его посмотрел каждый пятый украинец.

     Фоторепортаж с прошлогоднего шоу Винник смотрите тут: Секта Олега Винника. Великий фоторепортаж з концерту в Палаці спорту
    Украина Олег Винник новости Потап вышиванка
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