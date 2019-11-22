Мегашоу Олега Винника. Концерт Роксолана. Репортаж

Султан и 10 тысяч Роксолан. Мегашоу Олега Винника во Дворце спорта: песни, слезы, женские бои и разбитое сердце

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Мегашоу Олега Винника в столичном Дворце спорта

В один из моментов шоу артист обратился к фанатам просто «с небес»

Вчерашний концерт в киевском Дворце спорта стал ярким финалом масштабного тура «Роксолана», в котором этот год провел украинский поп-король. Специально для этого события артист и его команда готовили грандиозное высокотехнологичное шоу. Детали столичного концерта держались в секрете до последних минут.

Уже в полдень подступы ко Дворцу спорта заполонили торговцы символикой Винника (магниты, календари, футболки). В этот вечер они рассчитывали на небывалый доход. И недаром.

«Главком» стал свидетелем того, как «волчицы со всей страны» начали собираться в стаи уже за четыре часа до начала самого шоу. Женщины разных возрастов, с охапками цветов с удовольствием пели на холоде самые известные хиты артиста.

Как ни странно, но в это же время их кумир занимался тем же. Во Дворце спорта буквально до момента начала концерта проходила генеральная репетиция вечернего шоу.

Пресс-конференция Олега Винника

К журналистам Олег вышел только в 19-15. Признался, что делал прогон всей программы и, по сути, отработал один и тот же концерт в этот день дважды. Перед камерами артист появился в полном обмундировании и гриме. Тем временем трибуны Дворца уже были забиты до отказа, и фанаты не уставали скандировали имя артиста.

Олег сообщил, что режиссером-постановщиком его столичного концерта стала модный украинский режиссер и клипмейкер Катя Царик. Заинтриговал, что «изюминкой» шоу стала сцена-конструктор, она на протяжении выступления будет меняться восемь раз.

Общая концепция последнего шоу Винника, за задумкой режиссера, – поп-рок шоу

Многоуровневые световые декорации, действительно позволяли творить чудеса для зрителей Дворца спорта. Их в этот вечер засыпали и лепестками роз, и конфетти, а в небесах над поющим «ангелом» Винником парили птицы. Более того, в один из моментов артист и сам спутился к фанатам просто «с небес», благо, технические возможности шоу действительно были на мировом уровне.

Свет, виджеинг, пиротехника - дополняли живой вокал вокал артиста

Начался концерт с проникновенной баллады «Ангел». Ярко красная сцена и мощный свет с фейерверками завораживали публику.

Далее танцевальные хиты сменялись роковыми композициями и песнями с патриотическими нотками («Вышиванка» и заглавная песня тура «Роксолана»). Не оставил в этот день Винник публику и без премьер. Песня «Безумная любовь» стала, наверное, кульминацией вечера. Этот трек озаглавит тур артиста в 2020 году. А он стартует уже в феврале.

Вчера же «Безумную любовь» на сцене Олег творил с девушкой в красном платье: танцовщица вышла на сцену со стеклянным сердцем, которое и разбила в финале композиции.

Винник рушит все стереотипы о себе: фан-зона на вчерашнем его концерте была забита и студентками, и пенсионерками. Но не только. Мужчин разных возрастов во Дворце спорта тоже хватало

Гостем столичного концерта Винника стал Потап. Артисты дуэтом исполнили саундтрек самого кассового фильма прошлого года «Скажене весілля». Напомним, в этой комедии Винник сыграл самого себя.

Олег поблагодарил Потапа за совместную песню, а Потап в ответ заставил трибуны скандировать «Винник, Винник».

Не обошлось вчера и без эксцессов. Телекамеры зафиксировали драку фанаток за место возле сцены. Во время исполнения хита «Невеста» в начале концерта женщины вцепились друг другу в волосы. Мужчинам пришлось вмешаться.

Всего за вечер Олег исполнил 23 композиции, три из которых дважды. Еще три песни исполнила Таюнэ, бек-вокалистка и спутница жизни Винника.

Жена артиста вышла в этот вечер к публике в черном соблазнительном обтягивающем костюме.

Публика не собиралась отпускать кумира в финале концерта. Трибуны скандировали: «Олег!», «На бис». Настоящие фанаты артиста хорошо знали: кумир не оставит их без подарка. И эти старания были удостоены: Винник повторно исполнил свои суперхиты «Счастье», «Волчица» и «Нино».

И на самый конец важная информация для фанатов Винника по всей стране и за ее пределами. Телеверсию супершоу артиста в предновогодние дни покажет канал «Украина», с которым у артиста №1 особые отношения уже не первый год. Следите за анонсами.

Напомним, прошлогоднее шоу Олега Винника в столичном Дворце спорта с программой «Ты в курсе» побило рекорд по доле смотрения телеверсии концерта и просмотрам на YouTube. Во время первого выхода концерта в эфире его посмотрел каждый пятый украинец.

Фоторепортаж с прошлогоднего шоу Винник смотрите тут: Секта Олега Винника. Великий фоторепортаж з концерту в Палаці спорту