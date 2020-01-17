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    Шоу-биз

    Суперблондинка Пэрис Хилтон закрутила новый роман

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    <p>Расставание Пэрис с ее предыдущим бойфрендом широко обсуждалось в связи с кольцом, которое она получила от него в честь помолвки</p> <div></div> - Суперблондинка Пэрис Хилтон закрутила новый роман

    Расставание Пэрис с ее предыдущим бойфрендом широко обсуждалось в связи с кольцом, которое она получила от него в честь помолвки

    Спустя год после отмены помолвки Пэрис вновь несвободна

    Американская актриса и светская львица Пэрис Хилтон на вечеринке после «Золотого глобуса» впервые вышла в свет со своим новым бойфрендом - Картером Реумом. Избранник Пэрис - бизнесмен. Вместе с братом он создал бренд премиального парфюма VEEV Spirits. Также он является автором книг по предпринимательству. Источники издания Us Weekly делятся первыми подробностями их романа.

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    Суперблондинка Пэрис Хилтон закрутила новый роман
    Суперблондинка Пэрис Хилтон закрутила новый роман

    «Картер из очень хорошей и серьезной семьи. Между ними все серьезно, так что вполне вероятно, помолвка не за горами. Они не скрывают свой роман и повсюду ходят вместе», - сообщили инсайдеры.

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    знаменитости актриса Пэрис Хилтон шоу-бизнес
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