Суперблондинка Пэрис Хилтон закрутила новый роман



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Расставание Пэрис с ее предыдущим бойфрендом широко обсуждалось в связи с кольцом, которое она получила от него в честь помолвки

Спустя год после отмены помолвки Пэрис вновь несвободна

Американская актриса и светская львица Пэрис Хилтон на вечеринке после «Золотого глобуса» впервые вышла в свет со своим новым бойфрендом - Картером Реумом. Избранник Пэрис - бизнесмен. Вместе с братом он создал бренд премиального парфюма VEEV Spirits. Также он является автором книг по предпринимательству. Источники издания Us Weekly делятся первыми подробностями их романа.

«Картер из очень хорошей и серьезной семьи. Между ними все серьезно, так что вполне вероятно, помолвка не за горами. Они не скрывают свой роман и повсюду ходят вместе», - сообщили инсайдеры.