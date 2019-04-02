Супергерои объединяются против Таноса в новом трейлере фильма «Мстители: Финал»



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Премьера картины в мире намечена на 24 апреля.

Вышел новый и, вероятно, последний перед премьерой трейлер фильма «Мстители: Финал». В минутном ролике показано, как Мстители объединяются с другими супергероями, чтобы противостоять Таносу - злому титану из вселенной Marvel.

В трейлере можно увидеть примирение Железного человека и Капитана Америки, которые поругались в предыдущих фильмах киновселенной. Также в ролике появляется Капитан Марвел (Бри Ларсон) и Стражи Галактики.

Режиссерами фильма выступили братья Джо и Энтони Руссо. Главные роли в картине исполняют Бри Ларсон, Скарлетт Йоханнсон, Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт и другие.

Джерело: Esquire