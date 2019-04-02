  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Супергерои объединяются против Таноса в новом трейлере фильма «Мстители: Финал»

    • Розсилка
    Супергерои объединяются против Таноса в новом трейлере фильма «Мстители: Финал»

    Премьера картины в мире намечена на 24 апреля.

    Вышел новый и, вероятно, последний перед премьерой трейлер фильма «Мстители: Финал». В минутном ролике показано, как Мстители объединяются с другими супергероями, чтобы противостоять Таносу - злому титану из вселенной Marvel.

    В трейлере можно увидеть примирение Железного человека и Капитана Америки, которые поругались в предыдущих фильмах киновселенной. Также в ролике появляется Капитан Марвел (Бри Ларсон) и Стражи Галактики.

    Режиссерами фильма выступили братья Джо и Энтони Руссо. Главные роли в картине исполняют Бри Ларсон, Скарлетт Йоханнсон, Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт и другие.

    Джерело: Esquire

    трейлер кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ