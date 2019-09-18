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    Шоу-биз

    Супермодель Белла Хадид топлес показала упругую грудь (фото)

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    <p>Белла Хадид</p> <p>Фото: instagram.com/bellahadid/</p> - Супермодель Белла Хадид топлес показала упругую грудь (фото)

    Белла Хадид

    Фото: instagram.com/bellahadid/

    Звезда побаловала поклонников новым снимком откровенной фотосессии

    22-летняя американская топ-модель Белла Хадид оголила грудь для съемок рекламы марки Hugo. Из одежды на модели были только высокие перчатки из лакированной кожи, украшенные браслетами и кольцами с драгоценными камнями.

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    Супермодель Белла Хадид топлес показала упругую грудь (фото)
    Супермодель Белла Хадид топлес показала упругую грудь (фото)
    Супермодель Белла Хадид топлес показала упругую грудь (фото)
    Супермодель Белла Хадид топлес показала упругую грудь (фото)
    Супермодель Белла Хадид топлес показала упругую грудь (фото)
    Супермодель Белла Хадид топлес показала упругую грудь (фото)
    Супермодель Белла Хадид топлес показала упругую грудь (фото)
    Супермодель Белла Хадид топлес показала упругую грудь (фото)
    Супермодель Белла Хадид топлес показала упругую грудь (фото)
    Супермодель Белла Хадид топлес показала упругую грудь (фото)
    Супермодель Белла Хадид топлес показала упругую грудь (фото)
    Супермодель Белла Хадид топлес показала упругую грудь (фото)
    Супермодель Белла Хадид топлес показала упругую грудь (фото)
    Супермодель Белла Хадид топлес показала упругую грудь (фото)
    Супермодель Белла Хадид топлес показала упругую грудь (фото)
    Супермодель Белла Хадид топлес показала упругую грудь (фото)
    Супермодель Белла Хадид топлес показала упругую грудь (фото)
    Супермодель Белла Хадид топлес показала упругую грудь (фото)
    Супермодель Белла Хадид топлес показала упругую грудь (фото)

    Подписчики звезды восхитились ее откровенным образом: «О боже!», «Мне нужен постер с этим фото», «Белла, я в восторге!», - написали фолловеры в Инстаграме звезды.

    В последнее время Белла все чаще появляется на публике в откровенных нарядах. Недавно она без белья и в прозрачном топе вышла на прогулку.

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    Белла Хадид
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