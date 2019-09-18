Супермодель Белла Хадид топлес показала упругую грудь (фото)



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Белла Хадид Фото: instagram.com/bellahadid/

Звезда побаловала поклонников новым снимком откровенной фотосессии

22-летняя американская топ-модель Белла Хадид оголила грудь для съемок рекламы марки Hugo. Из одежды на модели были только высокие перчатки из лакированной кожи, украшенные браслетами и кольцами с драгоценными камнями.

Подписчики звезды восхитились ее откровенным образом: «О боже!», «Мне нужен постер с этим фото», «Белла, я в восторге!», - написали фолловеры в Инстаграме звезды.

В последнее время Белла все чаще появляется на публике в откровенных нарядах. Недавно она без белья и в прозрачном топе вышла на прогулку.

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