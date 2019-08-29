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    Шоу-биз

    Супермодель Эльза Хоск в откровенном платье покорила Венецианский кинофестиваль

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    Фото: instagram.com/hoskelsa/ - Супермодель Эльза Хоск в откровенном платье покорила Венецианский кинофестиваль
    Фото: instagram.com/hoskelsa/

    Супермодель Эльза Хоск в откровенном платье покорила Венецианский кинофестиваль

    30-летняя Эльза Хоск  для выхода на красную дорожку Венецианского кинофестиваля выбрала дерзкий и сексуальный look. Модель надела черное асимметричное платье, декорированное монолямкой на шее и тонкими перемычками в районе живота, которые подчеркнули тонкую талию Хоск.

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    Супермодель Эльза Хоск в откровенном платье покорила Венецианский кинофестиваль
    Супермодель Эльза Хоск в откровенном платье покорила Венецианский кинофестиваль
    Супермодель Эльза Хоск в откровенном платье покорила Венецианский кинофестиваль
    Супермодель Эльза Хоск в откровенном платье покорила Венецианский кинофестиваль
    Супермодель Эльза Хоск в откровенном платье покорила Венецианский кинофестиваль
    Супермодель Эльза Хоск в откровенном платье покорила Венецианский кинофестиваль
    Супермодель Эльза Хоск в откровенном платье покорила Венецианский кинофестиваль
    Супермодель Эльза Хоск в откровенном платье покорила Венецианский кинофестиваль
    Супермодель Эльза Хоск в откровенном платье покорила Венецианский кинофестиваль
    Супермодель Эльза Хоск в откровенном платье покорила Венецианский кинофестиваль
    Фото: instagram.com/hoskelsa/

    Поклонники восхитились таким утонченным образом. «Вау!», «Великолепная», «Любимая, ты – мечта!», «Убила», «Сногсшибательная», «О боже, Эльза, мы не были готовы к такому», – прокомментировали подписчики под фото.

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