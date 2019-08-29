Супермодель Эльза Хоск в откровенном платье покорила Венецианский кинофестиваль



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Фото: instagram.com/hoskelsa/

Супермодель Эльза Хоск в откровенном платье покорила Венецианский кинофестиваль

30-летняя Эльза Хоск для выхода на красную дорожку Венецианского кинофестиваля выбрала дерзкий и сексуальный look. Модель надела черное асимметричное платье, декорированное монолямкой на шее и тонкими перемычками в районе живота, которые подчеркнули тонкую талию Хоск.

Поклонники восхитились таким утонченным образом. «Вау!», «Великолепная», «Любимая, ты – мечта!», «Убила», «Сногсшибательная», «О боже, Эльза, мы не были готовы к такому», – прокомментировали подписчики под фото.

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