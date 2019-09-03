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    Шоу-биз

    Супермодель Кара Делевинь снялась топлес и рассказала об отношениях с женой

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    Супермодель Кара Делевинь снялась топлес и рассказала об отношениях с женой

    Звезда порадовала поклонников откровенным образом

    27-летняя британская модель и актриса Кара Делевинь снялась в откровенной фотосессии для британского Elle. На некоторых снимках она позировала топлес. На первом кадре Делевинь осталась только в огромной шляпе черного цвета, завязанной лентами. Грудь она прикрывала руками. Кара предпочла нейтральный макияж, акцентируя внимание на узнаваемых бровях.

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    Супермодель Кара Делевинь снялась топлес и рассказала об отношениях с женой
    Супермодель Кара Делевинь снялась топлес и рассказала об отношениях с женой
    Супермодель Кара Делевинь снялась топлес и рассказала об отношениях с женой
    Супермодель Кара Делевинь снялась топлес и рассказала об отношениях с женой
    Супермодель Кара Делевинь снялась топлес и рассказала об отношениях с женой
    Супермодель Кара Делевинь снялась топлес и рассказала об отношениях с женой
    Супермодель Кара Делевинь снялась топлес и рассказала об отношениях с женой
    Супермодель Кара Делевинь снялась топлес и рассказала об отношениях с женой
    Супермодель Кара Делевинь снялась топлес и рассказала об отношениях с женой
    Супермодель Кара Делевинь снялась топлес и рассказала об отношениях с женой
    Супермодель Кара Делевинь снялась топлес и рассказала об отношениях с женой
    Супермодель Кара Делевинь снялась топлес и рассказала об отношениях с женой
    Супермодель Кара Делевинь снялась топлес и рассказала об отношениях с женой
    Супермодель Кара Делевинь снялась топлес и рассказала об отношениях с женой
    Супермодель Кара Делевинь снялась топлес и рассказала об отношениях с женой
    Супермодель Кара Делевинь снялась топлес и рассказала об отношениях с женой
    Супермодель Кара Делевинь снялась топлес и рассказала об отношениях с женой
    Супермодель Кара Делевинь снялась топлес и рассказала об отношениях с женой
    Супермодель Кара Делевинь снялась топлес и рассказала об отношениях с женой
    Супермодель Кара Делевинь снялась топлес и рассказала об отношениях с женой

    Актриса обнажила не только тело, но и душу. Звезда рассказала о семейной жизни с возлюбленной и объяснила, почему избегает лишней публичности. «Многие думают, что я не часто говорю об этом, потому что стесняюсь своей жены или люблю играть в загадочность. Это не так. Просто ранее я никогда не обсуждала на публике личную жизнь», – призналась Кара.

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    знаменитости актриса шоу-бизнес
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