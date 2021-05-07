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    Супермодель Кендалл Дженнер откровенно рассказала о своих панических атаках

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    Супермодель Кендалл Дженнер - Супермодель Кендалл Дженнер откровенно рассказала о своих панических атаках
    Супермодель Кендалл Дженнер

    Звезда хочет помочь людям, столкнувшимся с такими же проблемами

    25-летняя супермодель объединилась с Vogue, чтобы рассказать о проблемах психического здоровья в своем новом 4-серийном проекте Open Minded. В первом тизере Кендалл Дженнер поделилась своим собственным опытом и призналась, что несколько лет назад столкнулась с паническими атаками.

    «Два или три года назад у меня начались очень сильные панические атаки. Я просыпалась среди ночи из-за кошмаров, чувствовала, как сердце буквально выпрыгивает из груди, не могла дышать. Мне было очень плохо», — призналась звезда реалити в разговоре со специалистами в области психического здоровья.

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    Супермодель Кендалл Дженнер откровенно рассказала о своих панических атаках
    Супермодель Кендалл Дженнер откровенно рассказала о своих панических атаках
    Супермодель Кендалл Дженнер откровенно рассказала о своих панических атаках
    Супермодель Кендалл Дженнер откровенно рассказала о своих панических атаках
    Супермодель Кендалл Дженнер откровенно рассказала о своих панических атаках
    Супермодель Кендалл Дженнер откровенно рассказала о своих панических атаках

    Своим шоу Кендалл надеется привлечь внимание к тревоге и помочь другим людям понять, что они не одиноки. «Люди могут посмотреть это и сказать: «Я чувствую то же самое! Теперь я знаю, как это называется», — добавила Дженнер.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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