Супермодель Кендалл Дженнер откровенно рассказала о своих панических атаках

Звезда хочет помочь людям, столкнувшимся с такими же проблемами

25-летняя супермодель объединилась с Vogue, чтобы рассказать о проблемах психического здоровья в своем новом 4-серийном проекте Open Minded. В первом тизере Кендалл Дженнер поделилась своим собственным опытом и призналась, что несколько лет назад столкнулась с паническими атаками.

«Два или три года назад у меня начались очень сильные панические атаки. Я просыпалась среди ночи из-за кошмаров, чувствовала, как сердце буквально выпрыгивает из груди, не могла дышать. Мне было очень плохо», — призналась звезда реалити в разговоре со специалистами в области психического здоровья.

Своим шоу Кендалл надеется привлечь внимание к тревоге и помочь другим людям понять, что они не одиноки. «Люди могут посмотреть это и сказать: «Я чувствую то же самое! Теперь я знаю, как это называется», — добавила Дженнер.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.