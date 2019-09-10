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    Шоу-биз

    Супермодель Кендалл Дженнер вышла в свет в корректирующем белье

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    <p>Кендалл Дженнер</p> <p>instagram / kendalljenner</p> - Супермодель Кендалл Дженнер вышла в свет в корректирующем белье

    Кендалл Дженнер

    instagram / kendalljenner

    Папарацци «поймали» модель, когда она направлялась на ужин

    23-летняя Кендалл Дженнер прилетела из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк на Неделю моды.Звезда вышла на улицы Нью-Йорка в черном трикотажном комплекте из топа-корсета и леггинсов. Образ дополнили сумочка в тон и босоножки Alexander Wang.

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    Супермодель Кендалл Дженнер вышла в свет в корректирующем белье
    Супермодель Кендалл Дженнер вышла в свет в корректирующем белье
    Супермодель Кендалл Дженнер вышла в свет в корректирующем белье
    Супермодель Кендалл Дженнер вышла в свет в корректирующем белье
    Супермодель Кендалл Дженнер вышла в свет в корректирующем белье
    Супермодель Кендалл Дженнер вышла в свет в корректирующем белье
    Супермодель Кендалл Дженнер вышла в свет в корректирующем белье
    Супермодель Кендалл Дженнер вышла в свет в корректирующем белье
    Супермодель Кендалл Дженнер вышла в свет в корректирующем белье
    Супермодель Кендалл Дженнер вышла в свет в корректирующем белье
    Супермодель Кендалл Дженнер вышла в свет в корректирующем белье
    Супермодель Кендалл Дженнер вышла в свет в корректирующем белье
    Супермодель Кендалл Дженнер вышла в свет в корректирующем белье
    Супермодель Кендалл Дженнер вышла в свет в корректирующем белье

    Фигура Кендалл в этом наряде выглядела потрясающе, да и леггинсы сейчас на пике моды. Но при взгляде на этот look создается ощущение, что на модели корретирующее белье, которое недавно выпустила ее сестра Ким Кардашьян. Кендалл перестаралась с оригинальностью и поставила под сомнение свой безукоризненный вкус.

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    модель Кардашьян
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