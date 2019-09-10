Супермодель Кендалл Дженнер вышла в свет в корректирующем белье



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Кендалл Дженнер instagram / kendalljenner

Папарацци «поймали» модель, когда она направлялась на ужин

23-летняя Кендалл Дженнер прилетела из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк на Неделю моды.Звезда вышла на улицы Нью-Йорка в черном трикотажном комплекте из топа-корсета и леггинсов. Образ дополнили сумочка в тон и босоножки Alexander Wang.

Фигура Кендалл в этом наряде выглядела потрясающе, да и леггинсы сейчас на пике моды. Но при взгляде на этот look создается ощущение, что на модели корретирующее белье, которое недавно выпустила ее сестра Ким Кардашьян. Кендалл перестаралась с оригинальностью и поставила под сомнение свой безукоризненный вкус.