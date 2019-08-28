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    Шоу-биз

    Супруга Гордона засветила округлившийся живот

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    <p>Алеся Бацман и Дмитрий Гордон</p> <p>Фото: TabloId</p> - Супруга Гордона засветила округлившийся живот

    Алеся Бацман и Дмитрий Гордон

    Фото: TabloId

    Гордон уже скоро станет папой в седьмой раз

    Семья журналиста, телеведущего и издателя Дмитрия Гордона ожидает пополнения. Его жена Олеся Бацман беременна третьим ребенком.

    34-летняя Бацман засветила животик на День Независимости, сделав фото с действующим и бывшими президентами Украины. А 25-го августа Олеся с мужем побывала на свадьбе Павла Зиброва и его жены Марины.

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    Супруга Гордона засветила округлившийся живот
    Супруга Гордона засветила округлившийся живот
    Супруга Гордона засветила округлившийся живот
    Супруга Гордона засветила округлившийся живот
    Супруга Гордона засветила округлившийся живот
    Супруга Гордона засветила округлившийся живот
    Супруга Гордона засветила округлившийся живот
    Супруга Гордона засветила округлившийся живот
    Супруга Гордона засветила округлившийся живот
    Супруга Гордона засветила округлившийся живот
    Супруга Гордона засветила округлившийся живот
    Супруга Гордона засветила округлившийся живот
    Супруга Гордона засветила округлившийся живот
    Супруга Гордона засветила округлившийся живот

    Как известно, общие дочери Гордона и Бацман носят имена Санта-Мария и Алиса-Виктория. Они родились в 2012-м, и 2016-м. От первого брака Гордон имеет четверо детей.

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