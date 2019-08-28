Супруга Гордона засветила округлившийся живот



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Алеся Бацман и Дмитрий Гордон Фото: TabloId

Гордон уже скоро станет папой в седьмой раз

Семья журналиста, телеведущего и издателя Дмитрия Гордона ожидает пополнения. Его жена Олеся Бацман беременна третьим ребенком.

34-летняя Бацман засветила животик на День Независимости, сделав фото с действующим и бывшими президентами Украины. А 25-го августа Олеся с мужем побывала на свадьбе Павла Зиброва и его жены Марины.

Как известно, общие дочери Гордона и Бацман носят имена Санта-Мария и Алиса-Виктория. Они родились в 2012-м, и 2016-м. От первого брака Гордон имеет четверо детей.

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