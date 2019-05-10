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    Шоу-биз

    Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашьян четвертого ребенка

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    Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашьян четвертого ребенка

    Звезда реалити-шоу вместе с супругом Канье Уэстом прибыли в больницу, чтобы поддержать роженицу.

    У суррогатной матери Ким Кардашян начались роды. Звезда реалити-шоу вместе со своим супругом Канье Уэстом прибыли в больницу, чтобы поддержать роженицу. Женщина должна родить им четвертого ребенка. О том, сколько по времени им придется ждать появления младенца, пока неизвестно.

    15 января исполнился год после того, как в семье звездой пары появилась дочь Чикаго - она также родилась от суррогатной матери. Ким и ее муж планировали завести четвертого малыша от нее же, но выяснилось, что женщина забеременела своим собственным ребенком, и им пришлось искать другую кандидатуру.

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    Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашьян четвертого ребенка
    Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашьян четвертого ребенка
    Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашьян четвертого ребенка
    Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашьян четвертого ребенка
    Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашьян четвертого ребенка
    Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашьян четвертого ребенка
    Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашьян четвертого ребенка
    Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашьян четвертого ребенка
    Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашьян четвертого ребенка
    Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашьян четвертого ребенка
    Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашьян четвертого ребенка

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    В результате Кардашян и Уэст нашли еще одну женщину, которая согласилась выносить их ребенка. 2 января 2019 года пресса сообщила, что у пары будет четвертый малыш, а спустя шесть дней стало известно, что у них будет еще один сын.

    Ким и Канье обеспечили суррогатную мать всем необходимым, а также вместе с ней посещали врачей, чтобы убедиться, что беременность протекает нормально.

    Напомним, что у Ким и Канье, кроме Сейнта и Чикаго, есть старшая дочь – пятилетняя Норт.

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