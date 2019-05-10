Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашьян четвертого ребенка



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Звезда реалити-шоу вместе с супругом Канье Уэстом прибыли в больницу, чтобы поддержать роженицу.

У суррогатной матери Ким Кардашян начались роды. Звезда реалити-шоу вместе со своим супругом Канье Уэстом прибыли в больницу, чтобы поддержать роженицу. Женщина должна родить им четвертого ребенка. О том, сколько по времени им придется ждать появления младенца, пока неизвестно.

15 января исполнился год после того, как в семье звездой пары появилась дочь Чикаго - она также родилась от суррогатной матери. Ким и ее муж планировали завести четвертого малыша от нее же, но выяснилось, что женщина забеременела своим собственным ребенком, и им пришлось искать другую кандидатуру.

В результате Кардашян и Уэст нашли еще одну женщину, которая согласилась выносить их ребенка. 2 января 2019 года пресса сообщила, что у пары будет четвертый малыш, а спустя шесть дней стало известно, что у них будет еще один сын.

Ким и Канье обеспечили суррогатную мать всем необходимым, а также вместе с ней посещали врачей, чтобы убедиться, что беременность протекает нормально.

Напомним, что у Ким и Канье, кроме Сейнта и Чикаго, есть старшая дочь – пятилетняя Норт.



