Свадьба Дженнифер Лопес обойдется в $15 миллионов долларов



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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес instagram.com/jlo/

Один только огромный торт стоит 50 тысяч

Стали известны некоторые подробности подготовки четвертой свадьбы голливудской актрисы и певицы Дженнифер Лопес и спортсмена Алекса Родригеса, для которого, кстати, этот брак будет вторым по счету. Детали журналистам издания The Gal Post рассказала подруга звезды.

По ее словам, с датой молодые уже определились, но пока просят не озвучивать ее. Торжество же точно будет помпезным – только огромный свадебный торт обойдется певице в 50 тысяч долларов, а перед гостями невеста предстанет в платье от Valentino. Местом проведения праздника станут Багамы.

Кроме того, по планам Дженнифер, в торжественную церемонию будут вовлечены не только ее дети – 11-летние близнецы Макс и Эмма, которых актриса родила от певца Марка Энтони, но и дети Родригеса – 14-летняя Наташа и 11-летняя Элла. К слову, девочки обожают свою будущую мачеху.



