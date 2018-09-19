Свадьбы не будет! Хейли Болдуин опровергла слухи о бракосочетании с Джастином Бибером



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Хейли не выйдет за Джастина Бибера

На днях Хейли Болдуин и Джастин Бибер отправились на Неделю моды в Лондон, где модель появилась на показе adidas. Там звезда дала интервью журналу Glamour, в котором рассказала о своем возлюбленном, семье и работе.

Хотя Хейли так и не рассказала, поженились ли они с Джастином или нет (а слухи об этом ходят), одно звезда признала: она сильно влюблена. «Я свечусь от счастья – я влюблена! Поэтому так происходит. Свет льется из моей души, ведь жизнь потрясающая штука! Это лучшее время в моей жизни, но иногда мне действительно страшно», — поделилась Болдуин.

Модель также рассказала, что главное для нее это поддержка семьи, которую она получает всегда. «Я чувствую поддержку своей семьи и всегда рассчитываю на нее. Моей душе иногда нужно вернуться домой. Я провела так много времени со своей семьей, я чувствую, что, когда ты переезжаешь, идешь в университет или начинаешь работать, ты думаешь, что тебе просто не нужна твоя семья. Это то, из-за чего мы теряем себя. Они — люди, которые знают нас настоящими, потому что они вырастили нас», — призналась Хейли.

По словам Болдуин, в наше время важно не терять свою индивидуальность, для нее это главная задача. «Таких как вы больше нет. Я думаю, что индивидуальность — это красиво, и это то, что я хочу донести до молодых девушек. Мы живем в эпоху социальных сетей, где все дело в том, чтобы быть кем-то другим или выглядеть определенным образом. В прошлом году я пережила действительно большой сдвиг в понимании себя, я не хочу, чтобы люди просто заходили в мой Instagram и видели только мое лицо. Несмотря на то, что это часть моей работы, я хочу, чтобы другие люди видели то, что я хочу донести», — заявила модель.

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