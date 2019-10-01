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    Шоу-биз

    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью

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    <p>Светлана Лобода</p> <p>instagram.com/lobodaofficial/</p> - Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью

    Светлана Лобода

    instagram.com/lobodaofficial/

    Маленькой Тильде исполнился год и четыре месяца

    В мае прошлого года Светлана Лобода во второй раз стала мамой, дочка певицы Тильда появилась на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса. Светлана поделилась в соцсети архивным черно-белым снимком, на котором она запечатлена с крохотной новорожденной дочкой на руках. Звезда отметила, что рождение наследницы считает настоящим чудом.

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    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью
    Светлана Лобода поделилась архивным фото с новорожденной дочерью

    «Какое же это было чудо… А ведь нам уже 1.4», – подписала кадр Лобода.

    Напомним, отцом Тильды многие фанаты Лободы считают Тилля Линдеманна. Так это или нет, доподлинно неизвестно, но лидер Rammstein не обделяет вниманием артистку и ее дочек. Так, недавно старшая девочка Светланы Ева призналась, что рок-музыкант подарил ей амулет в виде пчелы.

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