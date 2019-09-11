Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини



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Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial/

Звезда порадовала поклонников откровенными фото

Проживающая в России украинская певица Светлана Лобода продемонстрировала пикантный пляжный образ в бикини с леопардовой расцветкой. Трусики с высокой талией подчеркнули стройную фигуру Светланы.

Лобода сделала естественную укладку, позволив волосам развеваться на ветру. Подписчики звезда остались в восторге.

«Королева красоты», «Суперский купальник, тоже хочу такой», «Куколка, фигурка точеная», «Что вы едите? Такая стройная», «Потрясающая», «Слов нет, одно восхищение», «Мне бы такую талию», «Просто божественна», – отмечали фолловеры Светланы.