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    Шоу-биз

    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини

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    <p>Светлана Лобода</p> <p>instagram.com/lobodaofficial/</p> - Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини

    Светлана Лобода

    instagram.com/lobodaofficial/

    Звезда порадовала поклонников откровенными фото

    Проживающая в России украинская певица Светлана Лобода продемонстрировала пикантный пляжный образ в бикини с леопардовой расцветкой. Трусики с высокой талией подчеркнули стройную фигуру Светланы.

    Лобода сделала естественную укладку, позволив волосам развеваться на ветру. Подписчики звезда остались в восторге.

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    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в леопардовом микробикини

    «Королева красоты», «Суперский купальник, тоже хочу такой», «Куколка, фигурка точеная», «Что вы едите? Такая стройная», «Потрясающая», «Слов нет, одно восхищение», «Мне бы такую талию», «Просто божественна», – отмечали фолловеры Светланы.

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