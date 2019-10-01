Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы



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Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial/

Поклонники пришли в восторг от зажигательного танца Лободы

36-летняя Светлана Лобода, известная своей любовью к дерзким нарядам, порадовала поклонников откровенным танцем. Певица в блестящем ультракоротком платье с откровенным декольте не смогла удержаться от танцев во время исполнения дуэтом «2Маши» хита «Босая».

Как выяснилось, артистка попросила одну из работниц сцены подуть на нее из фена. Вместе со Светланой за сценой находился и ее хороший друг грузинско-украинский модельер Бичолла, который часто сопровождает певицу в поездках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 27 Сен 2019 в 7:35 PDT

Поклонники пришли в восторг от зажигательного танца Лободы: «Огонь!», «Сейчас посмотрела на вас и вспомнила, как Собчак пыталась повторить ваши движения. Смеюсь», «Светочка, ждем вас в нашем городе с такими же танцами», - писали фолловеры певицы в Instagram.

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