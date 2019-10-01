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    Шоу-биз

    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы

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    <p>Светлана Лобода</p> <p>instagram.com/lobodaofficial/</p> - Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы

    Светлана Лобода

    instagram.com/lobodaofficial/

    Поклонники пришли в восторг от зажигательного танца Лободы

    36-летняя Светлана Лобода, известная своей любовью к дерзким нарядам, порадовала поклонников откровенным танцем. Певица в блестящем ультракоротком платье с откровенным декольте не смогла удержаться от танцев во время исполнения дуэтом «2Маши» хита «Босая».

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    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы
    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы
    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы
    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы
    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы
    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы
    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы
    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы
    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы
    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы
    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы
    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы
    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы
    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы
    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы
    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы
    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы
    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы
    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы
    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы
    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы
    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы
    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы
    Светлана Лобода в откровенном мини показала «горячие» танцы

    Как выяснилось, артистка попросила одну из работниц сцены подуть на нее из фена. Вместе со Светланой за сценой находился и ее хороший друг грузинско-украинский модельер Бичолла, который часто сопровождает певицу в поездках.

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    Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

    Поклонники пришли в восторг от зажигательного танца Лободы: «Огонь!», «Сейчас посмотрела на вас и вспомнила, как Собчак пыталась повторить ваши движения. Смеюсь», «Светочка, ждем вас в нашем городе с такими же танцами», - писали фолловеры певицы в Instagram.

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