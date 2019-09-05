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    Светлана Лобода исполнила тверк в туалете (видео)

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    <p>Светлана Лобода</p> <p>instagram.com/lobodaofficial/</p> - Светлана Лобода исполнила тверк в туалете (видео)

    Светлана Лобода

    instagram.com/lobodaofficial/

    Артистка поделилась пикантным видео

    Продюсер певицы Нателла Крапивина поделилась кадрами из Клайпеды. Светлана Лобода в гримерке зажигательно «подвигала попой».

    Светлана Лобода «станцевала» тверк в туалете под принуждением продюсера певицы Нателлы Крапивкиной. Певица склонилась над раковиной в ванной, когда к ней подошла Нателла.

    «Света, ты самосовершенствуешься, или ты уже достигла совершенства? Ты видела вчера тверк от Карди Би, готова это повторить?» – спросила Крапивина.

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    После этого Лобода в лосинах, коротких шортах и топе начала ритмично двигать попой, дав понять, что тоже мастерски танцует тверк. Светлана опубликовала смешной ролик на своей странице. «Нателла, мою голову, зачем ты меня провоцируешь?» – обратилась она к Крапивиной.

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    Светлана Лобода исполнила тверк в туалете (видео)
    Светлана Лобода исполнила тверк в туалете (видео)
    Светлана Лобода исполнила тверк в туалете (видео)
    Светлана Лобода исполнила тверк в туалете (видео)
    Светлана Лобода исполнила тверк в туалете (видео)
    Светлана Лобода исполнила тверк в туалете (видео)
    Светлана Лобода исполнила тверк в туалете (видео)
    Светлана Лобода исполнила тверк в туалете (видео)
    Светлана Лобода исполнила тверк в туалете (видео)
    Светлана Лобода исполнила тверк в туалете (видео)
    Светлана Лобода исполнила тверк в туалете (видео)
    Светлана Лобода исполнила тверк в туалете (видео)
    Светлана Лобода исполнила тверк в туалете (видео)
    Светлана Лобода исполнила тверк в туалете (видео)
    Светлана Лобода исполнила тверк в туалете (видео)
    Светлана Лобода исполнила тверк в туалете (видео)
    Светлана Лобода исполнила тверк в туалете (видео)
    Светлана Лобода исполнила тверк в туалете (видео)
    Светлана Лобода исполнила тверк в туалете (видео)
    Светлана Лобода исполнила тверк в туалете (видео)

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