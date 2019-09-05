Светлана Лобода исполнила тверк в туалете (видео)



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Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial/

Артистка поделилась пикантным видео

Продюсер певицы Нателла Крапивина поделилась кадрами из Клайпеды. Светлана Лобода в гримерке зажигательно «подвигала попой».

Светлана Лобода «станцевала» тверк в туалете под принуждением продюсера певицы Нателлы Крапивкиной. Певица склонилась над раковиной в ванной, когда к ней подошла Нателла.

«Света, ты самосовершенствуешься, или ты уже достигла совершенства? Ты видела вчера тверк от Карди Би, готова это повторить?» – спросила Крапивина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 4 Сен 2019 в 12:14 PDT

После этого Лобода в лосинах, коротких шортах и топе начала ритмично двигать попой, дав понять, что тоже мастерски танцует тверк. Светлана опубликовала смешной ролик на своей странице. «Нателла, мою голову, зачем ты меня провоцируешь?» – обратилась она к Крапивиной.