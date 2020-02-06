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    Шоу-биз

    Лобода поделилась редким фото с подросшей дочкой Тильдой

    • Розсилка
    <p>Певица отдыхает с дочками в Мексике</p> <div></div> - Лобода поделилась редким фото с подросшей дочкой Тильдой

    Певица отдыхает с дочками в Мексике

    Фото: instagram.com/lobodaofficial/

    Звезда до сих пор скрывает имя отца своей младшей дочери.

    Поп-певица Светлана Лобода отдыхает в Мексике со своими дочками - восьмилетней Евангелиной и годовалой Тильдой. В кадре Светлана в купальнике и пляжной тунике сидит на лежаке и придерживает дочку, которая стоит в белоснежной футболке, глядя на песок. Артистка заботливо положила руку на спину девочки. Примечательно, что Лобода была без укладки и макияжа. «Как же я люблю, когда мои детки рядом… абсолютное счастье», — написала звезда.

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    Лобода поделилась редким фото с подросшей дочкой Тильдой
    Лобода поделилась редким фото с подросшей дочкой Тильдой
    Лобода поделилась редким фото с подросшей дочкой Тильдой
    Лобода поделилась редким фото с подросшей дочкой Тильдой
    Лобода поделилась редким фото с подросшей дочкой Тильдой
    Лобода поделилась редким фото с подросшей дочкой Тильдой
    Лобода поделилась редким фото с подросшей дочкой Тильдой
    Лобода поделилась редким фото с подросшей дочкой Тильдой
    Лобода поделилась редким фото с подросшей дочкой Тильдой
    Лобода поделилась редким фото с подросшей дочкой Тильдой
    Фото: instagram.com/lobodaofficial/

    Многие поклонники умилились нежному снимку. Они отметили, что Тильда заметно подросла. «Сладкая булочка», «А они счастливы, когда вы рядом, пусть такое счастье длится почаще», «Тиля-солнышко», «Очень милая мамочка с дочей», «Меня сейчас разорвет от умиления», «Боже, как мило!», «Какая Тиля большая», - прокомментировали пост подписчики.

    Лобода до сих пор скрывает имя отца своей младшей дочери. Однако поклонники не раз замечали, что у певицы теплые отношения с фронтменом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Артистка во время интервью утверждала, что из-за контракта не может говорить о личной жизни, но некоторые поклонники не сомневаются, что именно вокалист металл-группы покорил ее сердце.

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