Сын Дэвида Бекхэма и его девушка устроили драку в Каннах



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Ханна Кросс и Бруклин Бекхэм

Охранникам отеля пришлось разнимать Бруклина и Ханну Кросс

Сын Дэвида Бекхэма Бруклин и его подружка Ханна Кросс угодили в скандальные хроники. Пара приехала в Канны всего на несколько дней, но за это время влюбленные умудрились крупно поссориться, пишет The Sun.

Конфликт произошел в пятизвездочном отеле. 22-летняя Ханна неожиданно лягнула своего 20-летнего дружка, после чего секюрити пришлось разнимать кричащих и визжащих влюбленных.

О том, что послужило причиной жесткой словесной перепалки, переросшей в драку, неизвестно. Однако по словам источника, Дэвид и Виктория Бекхэмы были изрядно обеспокоены случившемся.

Родители Бруклина серьезно озабочены отношениями их сына с моделью, так как это уже не первый раз, когда они устраивают скандалы на публике.