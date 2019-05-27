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    Шоу-биз

    Сын Дэвида Бекхэма и его девушка устроили драку в Каннах

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    Ханна Кросс и Бруклин Бекхэм - Сын Дэвида Бекхэма и его девушка устроили драку в Каннах
    Ханна Кросс и Бруклин Бекхэм

    Охранникам отеля пришлось разнимать Бруклина и Ханну Кросс

    Сын Дэвида Бекхэма Бруклин и его подружка Ханна Кросс угодили в скандальные хроники. Пара приехала в Канны всего на несколько дней, но за это время влюбленные умудрились крупно поссориться, пишет The Sun.

    Конфликт произошел в пятизвездочном отеле. 22-летняя Ханна неожиданно лягнула своего 20-летнего дружка, после чего секюрити пришлось разнимать кричащих и визжащих влюбленных.

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    Сын Дэвида Бекхэма и его девушка устроили драку в Каннах
    Сын Дэвида Бекхэма и его девушка устроили драку в Каннах
    Сын Дэвида Бекхэма и его девушка устроили драку в Каннах
    Сын Дэвида Бекхэма и его девушка устроили драку в Каннах
    Сын Дэвида Бекхэма и его девушка устроили драку в Каннах
    Сын Дэвида Бекхэма и его девушка устроили драку в Каннах

    О том, что послужило причиной жесткой словесной перепалки, переросшей в драку, неизвестно. Однако по словам источника, Дэвид и Виктория Бекхэмы были изрядно обеспокоены случившемся.

    Родители Бруклина серьезно озабочены отношениями их сына с моделью, так как это уже не первый раз, когда они устраивают скандалы на публике.

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    конфликт родители
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