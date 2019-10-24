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    Шоу-биз

    Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками

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    Дэвид и Виктория Бекхэм - Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками
    Дэвид и Виктория Бекхэм

    Семейство Бекхэм сейчас находится в Голливуде

    45-летняя Виктория Бекхэм вместе с сыновьями попала в объективы папарацци у торгового центра в Беверли-Хиллз. Дизайнер отвезла 17-летнего Ромео и 14-летнего Круза на шопинг. Ромео решил сменить имидж, очевидно вдохновившись прической своего отца. Юноша сделал косички, напоминающие те, что носил Дэвид в начале 2000-х.

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    Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками
    Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками
    Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками
    Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками
    Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками
    Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками
    Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками
    Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками
    Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками
    Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками
    Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками
    Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками
    Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками
    Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками
    Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками
    Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками

    Заметив повышенный интерес к своей прическе, Ромео устроил подписчикам опрос. Наследник знаменитого футболиста спросил, кому косички идет больше. Большинство пользователей отдали свой голос в пользу Ромео.

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