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    Дзидзьо прокомментировал решение жены уехать отдыхать без него

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    Дзидзьо прокомментировал решение жены уехать отдыхать без него

    Артист признался, готов ли стать папой

    Популярный певец, лидер группы Dzidzio Михаил Хома более известный как Дзидзьо приоткрыл завесу личных отношений с женой, певицей Slavia.

    Так, артист в программе «Светская жизнь» прокомментировал недавний .

    «Ярослава любит путешествовать, любит отдыхать и это нормально. Я сказал, что очень хороший момент — ты можешь отдыхать, а я могу заниматься работой. Мне не столь удовольствие приносит отдых, как работа», - заметил музыкант.

    Также артист, долгое время жил с Ярославой на две города, а недавно объединился с ней, признался, планирует становиться папой.

    «Согласен со всеми и с мамой так же. Надо подумать о продлении жизни», - заметил артист.

    Дзидзьо отметил, что вопрос о ребенке, постоянно ставит ему его мать и он согласился, что уже пора.

    «Каждый последующий звонок матери начинается со слов "Я тебе хочу сказать ...". Но мама права, потому что маленькие дети открывают в людях новые грани, новую любовь, новое поведение. И я думаю, что время пришло», - признался Дзидзьо.

    Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

    Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.

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    Теги: знаменитости отдых
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