Таблетки не помогают: Ким Кардашьян рассказала о психическом расстройстве Канье Уэста



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Сейчас рэпер чувствует себя хорошо - у него идет спокойный период.

О том, что известный рэпер Канье Уэст серьезно болен, стало известно внезапно и шокирующе еще в 2016 году, когда в результате нервного срыва он напал на персонал одного из спортзалов. Тогда на музыканта пришлось надеть наручники и отправить в больницу. Стараясь не распространяться о своей болезни, позже он прошел лечение в одном из медицинских центров Лос-Анджелеса.

Официальной причиной госпитализации было названо переутомление и нервное истощение. Но потом журналисты все же написали о прогрессирующей у звезды паранойе. Позже диагноз уточнили – биполярное расстройство.

«Таблетки ему уже не помогают – они превращают его в другого человека, – рассказала Кардашьян. – Раньше он много путешествовал, теперь ему приходится меньше гастролировать из-за болезни.

В настоящий момент с Канье все в порядке. Впрочем, даже при обострении болезни Ким уже не паникует. По словам Кардашьян, все психические процессы у супруга им удается контролировать, так что в случае обострения болезни уже известно, что необходимо предпринять.

Напомним, уже в ближайшее время звездная пара ждет очередного прибавления в их семействе. Грядущее событие заставляет сильно переживать Ким, которая ко всему прочему собралась стать юристом.