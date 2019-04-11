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    Шоу-биз

    Таблетки не помогают: Ким Кардашьян рассказала о психическом расстройстве Канье Уэста

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    Таблетки не помогают: Ким Кардашьян рассказала о психическом расстройстве Канье Уэста

    Сейчас рэпер чувствует себя хорошо - у него идет спокойный период.

    О том, что известный рэпер Канье Уэст серьезно болен, стало известно внезапно и шокирующе еще в 2016 году, когда в результате нервного срыва он напал на персонал одного из спортзалов. Тогда на музыканта пришлось надеть наручники и отправить в больницу. Стараясь не распространяться о своей болезни, позже он прошел лечение в одном из медицинских центров Лос-Анджелеса.

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    Таблетки не помогают: Ким Кардашьян рассказала о психическом расстройстве Канье Уэста
    Таблетки не помогают: Ким Кардашьян рассказала о психическом расстройстве Канье Уэста
    Таблетки не помогают: Ким Кардашьян рассказала о психическом расстройстве Канье Уэста
    Таблетки не помогают: Ким Кардашьян рассказала о психическом расстройстве Канье Уэста
    Таблетки не помогают: Ким Кардашьян рассказала о психическом расстройстве Канье Уэста
    Таблетки не помогают: Ким Кардашьян рассказала о психическом расстройстве Канье Уэста
    Таблетки не помогают: Ким Кардашьян рассказала о психическом расстройстве Канье Уэста
    Таблетки не помогают: Ким Кардашьян рассказала о психическом расстройстве Канье Уэста
    Таблетки не помогают: Ким Кардашьян рассказала о психическом расстройстве Канье Уэста
    Таблетки не помогают: Ким Кардашьян рассказала о психическом расстройстве Канье Уэста
    Таблетки не помогают: Ким Кардашьян рассказала о психическом расстройстве Канье Уэста
    Таблетки не помогают: Ким Кардашьян рассказала о психическом расстройстве Канье Уэста
    Таблетки не помогают: Ким Кардашьян рассказала о психическом расстройстве Канье Уэста
    Таблетки не помогают: Ким Кардашьян рассказала о психическом расстройстве Канье Уэста

    Официальной причиной госпитализации было названо переутомление и нервное истощение. Но потом журналисты все же написали о прогрессирующей у звезды паранойе. Позже диагноз уточнили – биполярное расстройство.

    «Таблетки ему уже не помогают – они превращают его в другого человека, – рассказала Кардашьян. – Раньше он много путешествовал, теперь ему приходится меньше гастролировать из-за болезни.

    В настоящий момент с Канье все в порядке. Впрочем, даже при обострении болезни Ким уже не паникует. По словам Кардашьян, все психические процессы у супруга им удается контролировать, так что в случае обострения болезни уже известно, что необходимо предпринять.

    Напомним, уже в ближайшее время звездная пара ждет очередного прибавления в их семействе. Грядущее событие заставляет сильно переживать Ким, которая ко всему прочему собралась стать юристом.

     

     

    Кардашьян Канье Уэст
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