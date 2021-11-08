«Танцы со звездами». Похудевшая солистка «Казки» восхитила зрителей новой фигурой
Певица исполнила на «Танцах» самбу
Солистка группы «Казка» Александра Зарицкая, которая вчера вылетела из «Танцев со звездами», невероятно похудела за время участия в шоу.
Артистка сбросила 20 килограммов и выглядит потрясающе. В десятом эфире, кроме танца с бабушкой, она исполнила с партнером Юрием Мешковым соблазнительную самбу. Этот танец пара назвала самым трудным. Александра призналась, что чуть не потеряла сознание на тренировках.
На паркете Саша появилась в серебристом секси-платье, которое подчеркнуло фигуру исполнительницы.
А вот Макс Чмерковский засыпал Зарицкую комплиментами.
«Вы выглядите обалденно. Честно, не считаю, что это ваш лучший танец сезона, но то, как вы выглядите на 10 неделе – уже делает вас победительницей! Браво, я очень вами горжусь», — отметил он.
Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.
На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.
«По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.