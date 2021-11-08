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    «Танцы со звездами». Похудевшая солистка «Казки» восхитила зрителей новой фигурой

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    Александра Зарицкая - «Танцы со звездами». Похудевшая солистка «Казки» восхитила зрителей новой фигурой
    Александра Зарицкая
    instagram.com/tanci1plus1/

    Певица исполнила на «Танцах» самбу

    Солистка группы «Казка» Александра Зарицкая, которая вчера вылетела из «Танцев со звездами», невероятно похудела за время участия в шоу.

    Артистка сбросила 20 килограммов и выглядит потрясающе. В десятом эфире, кроме танца с бабушкой, она исполнила с партнером Юрием Мешковым соблазнительную самбу. Этот танец пара назвала самым трудным. Александра призналась, что чуть не потеряла сознание на тренировках.

    На паркете Саша появилась в серебристом секси-платье, которое подчеркнуло фигуру исполнительницы.

    А вот Макс Чмерковский засыпал Зарицкую комплиментами.

    «Вы выглядите обалденно. Честно, не считаю, что это ваш лучший танец сезона, но то, как вы выглядите на 10 неделе – уже делает вас победительницей! Браво, я очень вами горжусь», — отметил он.

    Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

    На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

    «По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.

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    Теги: казки традиции танец
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    «Танцы со звездами». Похудевшая солистка «Казки» восхитила зрителей новой фигурой