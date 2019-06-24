Tarabarova восхитила поклонников роскошной фигурой в купальнике
Светлана Тарабарова
instagram.com/tarabarova
Украинская певица опубликовала в соцсети снимки с отдыха
Популярная украинская певица Tarabarova отправилась с семьей на отдых.
Артистка впервые улетела за границу и для отдыха всей семьи выбрала Болгарию.
На своей странице в соцсети Светлана Тарабарова активно делится фотографиями. Стоит отметить, что один из снимков изрядно порадовал поклонников, ведь артистка позировала в купальнике.
instagram.com/tarabarova
Фолловеры отметили, что Светлане Тарабаровой очень быстро удалось привести свое тело в форму после родов.