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    Шоу-биз

    Tarabarova восхитила поклонников роскошной фигурой в купальнике

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    Светлана Тарабарова - Tarabarova восхитила поклонников роскошной фигурой в купальнике
    Светлана Тарабарова
    instagram.com/tarabarova

    Украинская певица опубликовала в соцсети снимки с отдыха

    Популярная украинская певица Tarabarova отправилась с семьей на отдых.

    Артистка впервые улетела за границу и для отдыха всей семьи выбрала Болгарию.

    На своей странице в соцсети Светлана Тарабарова активно делится фотографиями. Стоит отметить, что один из снимков изрядно порадовал поклонников, ведь артистка позировала в купальнике.

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    Tarabarova восхитила поклонников роскошной фигурой в купальнике
    Tarabarova восхитила поклонников роскошной фигурой в купальнике
    Tarabarova восхитила поклонников роскошной фигурой в купальнике
    Tarabarova восхитила поклонников роскошной фигурой в купальнике
    Tarabarova восхитила поклонников роскошной фигурой в купальнике
    Tarabarova восхитила поклонников роскошной фигурой в купальнике
    instagram.com/tarabarova

    Фолловеры отметили, что Светлане Тарабаровой очень быстро удалось привести свое тело в форму после родов.

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