Tarabarova восхитила поклонников роскошной фигурой в купальнике



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Светлана Тарабарова instagram.com/tarabarova

Украинская певица опубликовала в соцсети снимки с отдыха

Популярная украинская певица Tarabarova отправилась с семьей на отдых.

Артистка впервые улетела за границу и для отдыха всей семьи выбрала Болгарию.

На своей странице в соцсети Светлана Тарабарова активно делится фотографиями. Стоит отметить, что один из снимков изрядно порадовал поклонников, ведь артистка позировала в купальнике.

Фолловеры отметили, что Светлане Тарабаровой очень быстро удалось привести свое тело в форму после родов.