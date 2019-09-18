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    Шоу-биз

    Театральный проект «Модерн-Вертеп» в октябре представит пять новых спектаклей

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    Театральный проект «Модерн-Вертеп» в октябре представит пять новых спектаклей

    Современное видение и главная идея «Модерн-вертепа»: рассказать об исконном диалоге тела и души, сохраняя структуру двухэтажного кукольного театра

    В октябре новый театральный проект «Модерн-Вертеп» представит 5 спектаклей по мотивам культовой пьесы Эдварда Олби «Не боюсь Вирджинии Вульф». 

    Проект создан при поддержке Украинского культурного фонда и киевского Театра марионеток.

    Вдохновившись традиционным украинским карнавалом, создатели «Модерн-Вертеп» изобрели собственный способ пропагандировать на языке театра абсолютные ценности — честность и справедливость, доверие и любовь. 

    Суть кукольного вертепа: действие, которое разыгрывается на двух этажах. На верхнем - рождественская драма о рождении Иисуса Христа, на нижнем - сатирически-бытовые интермедии. Современное видение и главная идея «Модерн-вертепа»: рассказать об исконном диалоге тела и души, сохраняя структуру двухэтажного кукольного театра. И если душа мечтает о любви и стремится к взаимопониманию, то тело погрязло в быту и не прислушивается к движениям души.

    Один из ключевых признаков спектакля — мультижанровость: она построена на взаимодействии нескольких художественных средств выразительности – куклы, пантомимы, мультимедийного изображения и современной электронной музыки.

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