Театральный проект «Модерн-Вертеп» в октябре представит пять новых спектаклей



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Современное видение и главная идея «Модерн-вертепа»: рассказать об исконном диалоге тела и души, сохраняя структуру двухэтажного кукольного театра

В октябре новый театральный проект «Модерн-Вертеп» представит 5 спектаклей по мотивам культовой пьесы Эдварда Олби «Не боюсь Вирджинии Вульф».

Проект создан при поддержке Украинского культурного фонда и киевского Театра марионеток.

Вдохновившись традиционным украинским карнавалом, создатели «Модерн-Вертеп» изобрели собственный способ пропагандировать на языке театра абсолютные ценности — честность и справедливость, доверие и любовь.

Суть кукольного вертепа: действие, которое разыгрывается на двух этажах. На верхнем - рождественская драма о рождении Иисуса Христа, на нижнем - сатирически-бытовые интермедии. Современное видение и главная идея «Модерн-вертепа»: рассказать об исконном диалоге тела и души, сохраняя структуру двухэтажного кукольного театра. И если душа мечтает о любви и стремится к взаимопониманию, то тело погрязло в быту и не прислушивается к движениям души.

Один из ключевых признаков спектакля — мультижанровость: она построена на взаимодействии нескольких художественных средств выразительности – куклы, пантомимы, мультимедийного изображения и современной электронной музыки.