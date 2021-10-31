Jerry Heil показала редкие фото в купальнике

Звезда отдыхает в Египте

Украинская поп-звезда Jerry Heil в своем Инстаграме похвасталась снимками с отдыха в Египте и рассказала о впечатлении от страны.

«Шарм-эль-Шейх веганский ревизор рекомендует; первые три дня мы думали, что "ван доллар кантри" – это устаревший стереотип. Но потом мы попали в Каир. Пирамиды в Каире, как ни печально, стали неблагополучно выглядящим рынком с сильным флером верблюжьих какашек», – написала она.

Также певица добавила, что сейчас находится в Киеве, а фото публикует только сейчас из-за отсутствия стабильного интернета в Египте.

Напомним, настоящее имя Jerry Heil – Яна Шемаева. Девушка родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни «#Охрана_Отмєна».

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