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    Jerry Heil показала редкие фото в купальнике

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    Украинская поп-звезда Jerry Heil - Jerry Heil показала редкие фото в купальнике
    Украинская поп-звезда Jerry Heil
    instagram.com/thejerryheil/

    Звезда отдыхает в Египте

    Украинская поп-звезда Jerry Heil в своем Инстаграме похвасталась снимками с отдыха в Египте и рассказала о впечатлении от страны.

    «Шарм-эль-Шейх веганский ревизор рекомендует; первые три дня мы думали, что "ван доллар кантри" – это устаревший стереотип. Но потом мы попали в Каир. Пирамиды в Каире, как ни печально, стали неблагополучно выглядящим рынком с сильным флером верблюжьих какашек», – написала она.

    Также певица добавила, что сейчас находится в Киеве, а фото публикует только сейчас из-за отсутствия стабильного интернета в Египте.

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    Jerry Heil показала редкие фото в купальнике
    Jerry Heil показала редкие фото в купальнике
    Jerry Heil показала редкие фото в купальнике
    Jerry Heil показала редкие фото в купальнике
    Jerry Heil показала редкие фото в купальнике
    Jerry Heil показала редкие фото в купальнике
    Jerry Heil показала редкие фото в купальнике
    instagram.com/thejerryheil/

    Напомним, настоящее имя Jerry Heil – Яна Шемаева. Девушка родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни «#Охрана_Отмєна».

    Ранее «Скотч» сообщал, что в американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала.

    Использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Jerry Heil показала редкие фото в купальнике