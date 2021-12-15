Винник заговорил о семье: Главное, чтобы мы были счастливы

Певец, как и раньше, мало говорит с прессой о своей личной жизни

Олег Винник признался, что мечтает провести новогоднюю ночь в жарких странах.

«Хоть раз в жизни хотелось бы провести новогоднюю ночь в отпуске: Таиланде, Мексике или на Бали, – рассказал Олег Винник журналу «Теленеделя». – Я предпочитаю лететь отдыхать за океан, чтобы чувствовать себя свободно, иметь возможность позволить все, что ты хочешь: лежать, танцевать, расслабляться. С Европой не очень пока складывается, потому что я там много проработал. А за океаном, в экзотике, прекрасно отдыхается. Мне нравится бежать, увидеть пальму, найти палку, сбить кокос и попробовать его (смеется). А местным, наверное, тоже было бы интересно приехать к нам и выкопать картошку».

Есть в интернете и такое фото Таюне и Винника. Фото: открытые источники

Что касается новогодних подарков, артист признается, что не сторонник лишний раз суетиться по этому поводу.

«Неоднократно наблюдал предновогодний хаос в Германии, когда все одновременно начинают скупать подарки. Меня всегда убивало количество людей в магазинах в погоне за скидками, и я решил – зачем это делать? Нужно праздновать, радоваться, а не стоять в очередях за покупками, трое суток не отходить от плиты, а потом убирать все это. Можно же взять нарезку на стол, бутылку шампанского, и хватит. Для меня важнее, чтобы елочка дома стояла. А еще – загадать желание под бой курантов, потому что, если вдруг мои близкие люди по глазам заметят, что я этого не сделал – праздник может не задаться. Главное – чтобы мы были счастливы, а если в этот момент еще и подумаем о другом человеке, если Новый год будем делать друг для друга, вот это будет круто».

Как известно, Олег Винник отказывается говорить о своей личной жизни с прессой. В СМИ не раз писали, что у него есть жена Таисия Сватко, которая работает в коллективе артиста вокалисткой и выступает под сценическим именем Таюне. Говорят, у супругов есть уже довольно взрослый ребенок, который проживает за границей.