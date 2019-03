The Prodigy пригласили фанатов на похороны Кита Флинта

Похороны пройдут 29 марта в городе Брейнтри, где была основана группа

The Prodigy пригласили фанатов на похороны вокалиста Кита Флинта, которые пройдут 29 марта в городе Брейнтри, где была основана группа. Сообщение с картой маршрута процессии опубликовано в официальном твиттере.

The Prodigy предложили поклонникам выстроиться вдоль пути следования траурной процессии и почтить память Флинта. На службе в церкви будут присутствовать только члены семьи и близкие, церемония будет транслироваться через динамики, которые установят перед храмом.

Fans are invited to line the procession route, starting at 3pm in Braintree, Essex on Fri 29th March, to pay their final respects & 'raise the roof' for Keef!

If anyone wishes to lay flowers or tributes these should be sent to St Mary's church in Bocking, no later than 2pm Friday pic.twitter.com/cMTDv2jKi9