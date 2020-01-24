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    Шоу-биз

    «Никакой выгоды для себя не искала»: Тина Кароль рассказала о романе с Даном Баланом

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    <p>Тину Кароль до сих пор подозревают в романтических отношениях с певцом Даном Баланом</p> <div></div> - «Никакой выгоды для себя не искала»: Тина Кароль рассказала о романе с Даном Баланом

    Тину Кароль до сих пор подозревают в романтических отношениях с певцом Даном Баланом

    По словам певицы, ее сын не в восторге от слухов о возможном романе

    Украинская певица Тина Кароль не дает стихать слухам о возможном романе с Даном Баланом. Тем более артисты вновь стали тренерами шоу Голос страны и уже в первом выпуске юбилейного десятого сезона проекта демонстрировали живой интерес и даже ревновали друг друга.

    «Фишка в том, что случился дуэт, случилась музыка, случилось волшебство образов», - рассказала певица о дуэте с Баланом на «Рождественских историях».

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    «Никакой выгоды для себя не искала»: Тина Кароль рассказала о романе с Даном Баланом
    «Никакой выгоды для себя не искала»: Тина Кароль рассказала о романе с Даном Баланом
    «Никакой выгоды для себя не искала»: Тина Кароль рассказала о романе с Даном Баланом
    «Никакой выгоды для себя не искала»: Тина Кароль рассказала о романе с Даном Баланом
    «Никакой выгоды для себя не искала»: Тина Кароль рассказала о романе с Даном Баланом
    «Никакой выгоды для себя не искала»: Тина Кароль рассказала о романе с Даном Баланом
    «Никакой выгоды для себя не искала»: Тина Кароль рассказала о романе с Даном Баланом
    «Никакой выгоды для себя не искала»: Тина Кароль рассказала о романе с Даном Баланом

    Также она рассказала о трогательном дуэтном номере с Даном Баланом во время исполнения песни «Домой» на музыкальной премии M1 Music Awards 2019. Тина приоткрыла тайну создания песни и призналась, кто был инициатором романтической постановки.

    «Родилась идея спеть дуэт. Не у меня. Я согласилась сразу. Никакой выгоды для себя не искала. Спеть в один микрофон предложила я, потому что это красиво, по-домашнему», - вспоминает она.

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    Тина Кароль певица музыка
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