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    Шоу-биз

    Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем

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    <p>Тина Кунаки</p> <p>instagram.com/tinakunakey/</p> - Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем

    Тина Кунаки

    instagram.com/tinakunakey/

    Пара наслаждается романтическим отдыхом в Индонезии

    22-летняя Тина Кунаки поделилась нежными кадрами с мужем – 52-летним Венсаном Касселем. На одном фото влюбленные нежатся в объятиях другу друга на веранде арендованной виллы. Модель в желтом платье лежит на коленях актера, а Венсан радостно смеется, глядя в камеру. На другой фотографии счастливый супруг целует возлюбленную в щеку.

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    Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем
    Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем
    Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем
    Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем
    Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем
    Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем
    Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем
    Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем
    Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем
    Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем
    Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем
    Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем
    Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем
    Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем
    Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем
    Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем
    instagram.com/tinakunakey/

    Напомним, весной Кассель стал отцом в третий раз - Кунаки родила ему дочь Амазонию. Для модели этот ребенок стал первым. Супруги часто делятся романтическим фотографиями из своих путешествий.

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    модель
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