Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тина Кунаки instagram.com/tinakunakey/

Пара наслаждается романтическим отдыхом в Индонезии

22-летняя Тина Кунаки поделилась нежными кадрами с мужем – 52-летним Венсаном Касселем. На одном фото влюбленные нежатся в объятиях другу друга на веранде арендованной виллы. Модель в желтом платье лежит на коленях актера, а Венсан радостно смеется, глядя в камеру. На другой фотографии счастливый супруг целует возлюбленную в щеку.

Напомним, весной Кассель стал отцом в третий раз - Кунаки родила ему дочь Амазонию. Для модели этот ребенок стал первым. Супруги часто делятся романтическим фотографиями из своих путешествий.