Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем
Тина Кунаки
instagram.com/tinakunakey/
Пара наслаждается романтическим отдыхом в Индонезии
22-летняя Тина Кунаки поделилась нежными кадрами с мужем – 52-летним Венсаном Касселем. На одном фото влюбленные нежатся в объятиях другу друга на веранде арендованной виллы. Модель в желтом платье лежит на коленях актера, а Венсан радостно смеется, глядя в камеру. На другой фотографии счастливый супруг целует возлюбленную в щеку.
instagram.com/tinakunakey/
Напомним, весной Кассель стал отцом в третий раз - Кунаки родила ему дочь Амазонию. Для модели этот ребенок стал первым. Супруги часто делятся романтическим фотографиями из своих путешествий.