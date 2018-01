Том Харди оказался рэпером

У популярного актера записан целый альбом

Оказалось, что звезда «Безумного Макса:дорога ярости» и будущий «Веном» Том Харди занимался рэп-музыкой. В сети появился альбом актера «Falling on Your Arse in 1999», записанный в 1999 году и состоит из 18 композиций. Текст песен и исполнение взял на себя Том Харди, а музыка написана Эдом Трейси. «Записан в