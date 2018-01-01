Том Харди оказался рэпером

У популярного актера записан целый альбом

Оказалось, что звезда «Безумного Макса:дорога ярости» и будущий «Веном» Том Харди занимался рэп-музыкой. В сети появился альбом актера «Falling on Your Arse in 1999», записанный в 1999 году и состоит из 18 композиций. Текст песен и исполнение взял на себя Том Харди, а музыка написана Эдом Трейси. «Записан в



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У популярного актера записан целый альбом

Оказалось, что звезда «Безумного Макса:дорога ярости» и будущий «Веном» Том Харди занимался рэп-музыкой. В сети появился альбом актера «Falling on Your Arse in 1999», записанный в 1999 году и состоит из 18 композиций. Текст песен и исполнение взял на себя Том Харди, а музыка написана Эдом Трейси. «Записан в спальне в 1999 году, но так и не закончен» - честно говорится в описании альбома.

В прошлом году альбом был выложен на сайт bandcamp по инициативе самого Харди, без дополнительной обработки и какой-либо цензуры - треки находятся в том же состоянии, что и в 1999 году. Творчество Харди очень тепло приняли слушатели по всему миру. На данный момент актер не собирается менять съемочные площадки на версусы, но возможно устроит хотя бы один концерт.

Джерело: Киноафиша